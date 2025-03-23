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Леклера и Хэмилтона дисквалифицировали после Гран-при Китая «Формулы-1»

Гонщиков Ferrari Леклера и Хэмилтона дисквалифицировали после Гран-при Китая
У болида Леклера и Гасли обнаружили недовес, а у машины Хэмилтона — чрезмерный износ планки скольжения. Всех троих дисквалифицировали. Леклер был в гонке пятым, Хэмилтон — шестым, Гасли — одиннадцатым
Фото: Clive Mason / Getty Images
Фото: Clive Mason / Getty Images

Пилоты Ferrari Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер, а также гонщик Alpine Пьер Гасли дисквалифицированы за нарушение технического регламента на Гран-при Китая в Шанхае. Об этом сообщила пресс-служба «Формулы-1».

Леклер финишировал пятым, Хэмилтон — шестым, Гасли — одиннадцатым.

После гонки стюарды выяснили, что болиды Леклера и Гасли не соответствовали требованиям о минимальном весе, а у машины Хэмилтона был превышен допустимый износ контрольной планки скольжения под днищем.

Гонщик McLaren Пиастри выиграл гонку «Формулы-1» в Китае
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Оскар Пиастри

Таким образом, Эстебан Окон (Haas), Андреа Кими Антонелли (Mercedes), Александер Албон (Williams) и Оливер Берман (Haas), занявшие, соответственно, места с седьмого по десятое, переместились на две позиции выше в итоговом протоколе, а в топ-10 вошли Лэнс Стролл (Aston Martin, девятый) и Карлос Сайнс (Williams, десятый).

Победителем гонки в Китае стал Оскар Пиастри (McLaren).

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Анна Сатдинова
Формула-1 Шарль Леклер Льюис Хэмилтон
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