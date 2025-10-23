 Перейти к основному контенту
Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал крупного турнира в Вене

Медведев проиграл Муте и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Вене
Француз Муте взял у Медведева реванш за поражение в финале турнира в Алма-Ате на прошлой неделе
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Juergen Hasenkopf / Imago / Global Look Press)

Вторая ракетка России Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Вене с призовым фондом €2,7 млн.

В матче второго круга Медведев уступил французу Корентену Муте (36-й в рейтинге) со счетом 6:7 (3:7), 4:6.

В воскресенье, 19 октября, Медведев победил Муте в финале турнира в Алма-Ате, завоевав первый трофей с 2023 года.

Муте в следующем круге может встретиться с восьмой ракеткой мира Лоренцо Музетти из Италии.

Медведев дошел до четвертьфинала на четырех предыдущих турнирах.

Авторы
Теги
Персоны
Анна Сатдинова
ATP Даниил Медведев
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
