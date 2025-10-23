Медведев проиграл Муте и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Вене

Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал крупного турнира в Вене

Француз Муте взял у Медведева реванш за поражение в финале турнира в Алма-Ате на прошлой неделе

Даниил Медведев (Фото: Juergen Hasenkopf / Imago / Global Look Press)

Вторая ракетка России Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал турнира в Вене с призовым фондом €2,7 млн.

В матче второго круга Медведев уступил французу Корентену Муте (36-й в рейтинге) со счетом 6:7 (3:7), 4:6.

В воскресенье, 19 октября, Медведев победил Муте в финале турнира в Алма-Ате, завоевав первый трофей с 2023 года.

Муте в следующем круге может встретиться с восьмой ракеткой мира Лоренцо Музетти из Италии.

Медведев дошел до четвертьфинала на четырех предыдущих турнирах.