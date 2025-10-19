Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года, победив в Алма-Ате

Даниил Медведев выиграл первый турнир с 2023 года

В финале турнира в Алма-Ате Медведев в трех сетах обыграл француза Муте (7:5, 4:6, 6:3) и завоевал 21-й титул в карьере. Россиянин проиграл шесть предыдущих финалов в ATP

Даниил Медведев (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Вторая ракетка России Даниил Медведев победил француза Корентена Муте (41-й в рейтинге) в финале турнира в Алма-Ате с призовым фондом более $1 млн.

Медведев выиграл в трех сетах — 7:5, 4:6, 6:3. Матч продолжался больше двух с половиной часов.

Это была третья встреча Медведева и Муте на корте, ранее каждый выиграл по матчу.

Медведев в предыдущий раз побеждал в ATP на турнире «Мастерс» в Риме в 2023 году, после чего проиграл шесть финалов из шести. Для россиянина это 21-й трофей в карьере (все завоеваны на разных турнирах).

Для россиянина это был 40-й финал ATP в карьере — из действующих игроков столько раз добирался до этой стадии в туре только серб Новак Джокович (143). Медведев стал всего вторым действующим игроком после Джоковича, выигравшим 19 турниров на покрытии «хард».

Медведев еще сохраняет шансы на попадание на Итоговый турнир ATP, где он играл до этого шесть раз подряд.

В этом сезоне, после трех подряд вылетов на старте турниров «Большого шлема», Медведев расстался со своим многолетним тренером Жилем Сервара. После этого он выиграл 12 из 15 матчей.

За победу в Алма-Ате Медведев получит $160 тыс. призовых и 250 очков. В live-версии рейтинга ATP он останется на 14-м месте.

В прошлом году турнир в Алма-Ате выиграл Карен Хачанов.