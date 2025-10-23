 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Лилль ПАОК 1 1,5 x 4,4 2 6,2 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Шемрок Роверс Целе 1 3,25 x 3,65 2 2,12 Футбол Лига конференций УЕФА. Общий этап Самсунспор Динамо 1 2,05 x 3,45 2 3,65 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Оренбург 1 1,37 x 5,4 2 7,2 Футбол Россия. Премьер-Лига Ростов Динамо Махачкала 1 1,85 x 3,3 2 4,7 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Крылья Советов 1 1,45 x 4,4 2 7,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Акрон Локомотив 1 4 x 4,05 2 1,8 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Юнайтед Брайтон 1 2,02 x 3,85 2 3,35 Футбол Италия. Серия А Наполи Интер Милан 1 3,15 x 3,2 2 2,35 Футбол Россия. Премьер-Лига Зенит Динамо 1 1,6 x 4,3 2 5,3 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Балтика 1 4,1 x 3,3 2 2 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Рубин 1 1,53 x 4,2 2 6,2 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

Паралимпийский комитет рассказал о последнем шансе попасть на Игры-2026

В ПКР заявили о надежде попасть на Игры-2026 по спецприглашениям
Глава ПКР Рожков заявил, что на Игры по двусторонним приглашениям может поехать небольшое число спортсменов не из числа лидеров, но IPC пока не дал конкретного ответа
Павел Рожков
Павел Рожков (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Международный паралимпийский комитет (IPC) сообщил, что будет изучать возможность участия российских спортсменов в Играх-2026 по двусторонним приглашениям, сообщил ТАСС глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Ранее в четверг IPC сообщил, что россияне не смогут квалифицироваться на Игры в Италии из-за позиции четырех международных федераций: три отказались допускать спортсменов, еще одна уже сформировала список участников отборочного турнира.

По словам Рожкова, в IPC пока не дали конкретного ответа на вопрос о приглашениях, но «минимальная» надежда на участие в Играх еще остается.

Российские спортсмены не выступят на Паралимпиаде-2026
Спорт
Эндрю Парсонс

«Однако, как правило, по двусторонним приглашениям к соревнованиям допускается очень небольшое количество спортсменов, не входящих в число лидеров. Но это не значит, что мы опускаем руки», — отметил Рожков.

Ранее россиян отказались допускать на свои квалификационные турниры федерации лыжного спорта (FIS), биатлона (IBU) и керлинга (WСF). В паралимпийском хоккее отбор пройдет в ноябре без россиян.

IPC в сентябре восстановил членство России и Белоруссии. 

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Паралимпиада-2026 Паралимпийский комитет России
Материалы по теме
Киев осудил решение международного комитета по паралимпийцам из России
Спорт
Почему россиян могут не допустить на Паралимпиаду вопреки решению МПК
Спорт
В МОК отреагировали на снятие санкций с российских паралимпийцев
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал крупного турнира в Вене Спорт, 19:17
Reuters узнал о приостановке Китаем закупок нефти из России после санкций Политика, 19:08
Путин предложил подумать, на кого работают советники Трампа по нефти Политика, 19:04
Путин предложил объявить 2027 год Годом географии Политика, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Трамп помиловал основателя криптобиржи Binance Чанпэн Чжао Крипто, 18:57
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Рынок акций подскочил на словах Путина про саммит в Будапеште Инвестиции, 18:57
Путин назвал ошибкой участие в саммите в Будапеште без должной подготовки Политика, 18:55
Путин предупредил об «ошеломляющем» ответе России на удары Tomahawk Политика, 18:49
Месси продлил контракт с «Интер Майами» Спорт, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Путин оценил новые санкции США Политика, 18:44
Путин заявил, что встреча с Трампом перенесена Политика, 18:42