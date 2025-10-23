Паралимпийский комитет рассказал о последнем шансе попасть на Игры-2026
Международный паралимпийский комитет (IPC) сообщил, что будет изучать возможность участия российских спортсменов в Играх-2026 по двусторонним приглашениям, сообщил ТАСС глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.
Ранее в четверг IPC сообщил, что россияне не смогут квалифицироваться на Игры в Италии из-за позиции четырех международных федераций: три отказались допускать спортсменов, еще одна уже сформировала список участников отборочного турнира.
По словам Рожкова, в IPC пока не дали конкретного ответа на вопрос о приглашениях, но «минимальная» надежда на участие в Играх еще остается.
«Однако, как правило, по двусторонним приглашениям к соревнованиям допускается очень небольшое количество спортсменов, не входящих в число лидеров. Но это не значит, что мы опускаем руки», — отметил Рожков.
Ранее россиян отказались допускать на свои квалификационные турниры федерации лыжного спорта (FIS), биатлона (IBU) и керлинга (WСF). В паралимпийском хоккее отбор пройдет в ноябре без россиян.
IPC в сентябре восстановил членство России и Белоруссии.
