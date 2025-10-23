Паралимпийский комитет рассказал о последнем шансе попасть на Игры-2026

В ПКР заявили о надежде попасть на Игры-2026 по спецприглашениям

Глава ПКР Рожков заявил, что на Игры по двусторонним приглашениям может поехать небольшое число спортсменов не из числа лидеров, но IPC пока не дал конкретного ответа

Павел Рожков (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Международный паралимпийский комитет (IPC) сообщил, что будет изучать возможность участия российских спортсменов в Играх-2026 по двусторонним приглашениям, сообщил ТАСС глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Ранее в четверг IPC сообщил, что россияне не смогут квалифицироваться на Игры в Италии из-за позиции четырех международных федераций: три отказались допускать спортсменов, еще одна уже сформировала список участников отборочного турнира.

По словам Рожкова, в IPC пока не дали конкретного ответа на вопрос о приглашениях, но «минимальная» надежда на участие в Играх еще остается.

«Однако, как правило, по двусторонним приглашениям к соревнованиям допускается очень небольшое количество спортсменов, не входящих в число лидеров. Но это не значит, что мы опускаем руки», — отметил Рожков.

Ранее россиян отказались допускать на свои квалификационные турниры федерации лыжного спорта (FIS), биатлона (IBU) и керлинга (WСF). В паралимпийском хоккее отбор пройдет в ноябре без россиян.

IPC в сентябре восстановил членство России и Белоруссии.