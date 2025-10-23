Рекордсменку мира в марафоне дисквалифицировали за допинг

Рекордсменку мира в марафоне Рут Чепнгетич дисквалифицировали за допинг

В пробе чемпионки мира 2019 года и трехкратной победительницы Чикагского марафона Рут Чепнгетич нашли диуретик, ее отстранили на три года

Рут Чепнгетич (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Выигравшая Чикагский марафон с мировым рекордом кенийка Рут Чепнгетич дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).

В пробе спортсменки, взятой в марте, нашли диуретик гидрохлоротиазид. О временном отстранении бегуньи было объявлено в июле.

Сначала спортсменка утверждала, что не знает, откуда в ее пробе взялся запрещенный препарат, но потом сообщила, что заболела за два дня до положительного теста и приняла лекарство своей домработницы, не проверив на наличие допинга.

В AIU сочли такое объяснение поводом отстранить ее на четыре года, а не на два, но кенийка согласилась с санкциями, и ей сократили дисквалификацию на год.

В 2024-м Чепнгетич показала в Чикаго время 2 часа 9 минут 56 секунд, превзойдя мировой рекорд почти на две минуты.

Она побеждала в Чикаго также в 2021 и 2023 годах, а в 2019-м стала чемпионкой мира в этой дисциплине.