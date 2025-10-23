Рекордсменку мира в марафоне дисквалифицировали за допинг
Выигравшая Чикагский марафон с мировым рекордом кенийка Рут Чепнгетич дисквалифицирована на три года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit (AIU).
В пробе спортсменки, взятой в марте, нашли диуретик гидрохлоротиазид. О временном отстранении бегуньи было объявлено в июле.
Сначала спортсменка утверждала, что не знает, откуда в ее пробе взялся запрещенный препарат, но потом сообщила, что заболела за два дня до положительного теста и приняла лекарство своей домработницы, не проверив на наличие допинга.
В AIU сочли такое объяснение поводом отстранить ее на четыре года, а не на два, но кенийка согласилась с санкциями, и ей сократили дисквалификацию на год.
В 2024-м Чепнгетич показала в Чикаго время 2 часа 9 минут 56 секунд, превзойдя мировой рекорд почти на две минуты.
Она побеждала в Чикаго также в 2021 и 2023 годах, а в 2019-м стала чемпионкой мира в этой дисциплине.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва
Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России
Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»
Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей
Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо
В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов