Российская гимнастка выиграла многоборье на первом ЧМ за четыре года
Выступавшая в нейтральном статусе российская гимнастка Ангелина Мельникова победила на чемпионате мира в Джакарте в личном многоборье. Для россиян мировое первенство в Индонезии стало первым за четыре года.
Мельникова набрала 55,066 балла, опередив в борьбе за золото американку Лиэнн Вонг (54,966) и китаянку Чжан Цинъин (54,633).
Еще одна россиянка Людмила Рощина стала 11-й (51,999).
Мельникова — чемпионка мира 2021 года в многоборье, олимпийская чемпионка 2021 года в командном многоборье. На ее счету также две бронзы Игр в Токио (вольные упражнения, личное многоборье) и серебро Олимпиады-2016 в команде.
