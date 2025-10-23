Российская гимнастка Мельникова выиграла многоборье на первом ЧМ за четыре года

Российская гимнастка выиграла многоборье на первом ЧМ за четыре года

Ангелина Мельникова опередила в борьбе за золото американку и китаянку и стала двукратной чемпионкой мира

Ангелина Мельникова (Фото: Yong Teck Lim / Getty Images)

Выступавшая в нейтральном статусе российская гимнастка Ангелина Мельникова победила на чемпионате мира в Джакарте в личном многоборье. Для россиян мировое первенство в Индонезии стало первым за четыре года.

Мельникова набрала 55,066 балла, опередив в борьбе за золото американку Лиэнн Вонг (54,966) и китаянку Чжан Цинъин (54,633).

Еще одна россиянка Людмила Рощина стала 11-й (51,999).

Мельникова — чемпионка мира 2021 года в многоборье, олимпийская чемпионка 2021 года в командном многоборье. На ее счету также две бронзы Игр в Токио (вольные упражнения, личное многоборье) и серебро Олимпиады-2016 в команде.