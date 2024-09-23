«Ахмат» упустил победу над «Крыльями Советов» на 96-й минуте
Грозненский «Ахмат» не смог прервать безвыигрышную серию в РПЛ, продолжающуюся с начала сезона, сыграв вничью с самарскими «Крыльями Советов» в домашнем матче девятого тура.
Игра завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч на 68-й минуте попал в ворота после удара Фелиппе Кардосо. Спустя две минуты бразилец забил снова, но гол отменили из-за офсайда.
На 96-й минуте у гостей забил новичок Доминик Ороз.
«Ахмат» набрал шесть очков и поднялся с 16-го на 15-е место в турнирной таблице. В следующем туре он сыграет в Москве с ЦСКА 28 сентября.
«Крылья Советов» с десятью очками занимают десятую строчку, их следующим соперником будут «Химки» 29 сентября.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Татьяна Бакальчук сменила фамилию
Times узнала детали «плана победы» Зеленского
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID
На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков
Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины
Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов