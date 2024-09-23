«Ахмат» упустил победу над «Крыльями Советов», пропустив на 96-й минуте

«Ахмат» упустил победу над «Крыльями Советов» на 96-й минуте

«Ахмат» вел со счетом 1:0, но новичок «Крыльев Советов» Доминик Ороз сравнял на 96-й минуте, не позволив грозненцам одержать первую победу в сезоне РПЛ

Фото: Телеграм-канал ФК «Ахмат»

Грозненский «Ахмат» не смог прервать безвыигрышную серию в РПЛ, продолжающуюся с начала сезона, сыграв вничью с самарскими «Крыльями Советов» в домашнем матче девятого тура.

Игра завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч на 68-й минуте попал в ворота после удара Фелиппе Кардосо. Спустя две минуты бразилец забил снова, но гол отменили из-за офсайда.

На 96-й минуте у гостей забил новичок Доминик Ороз.

«Ахмат» набрал шесть очков и поднялся с 16-го на 15-е место в турнирной таблице. В следующем туре он сыграет в Москве с ЦСКА 28 сентября.

«Крылья Советов» с десятью очками занимают десятую строчку, их следующим соперником будут «Химки» 29 сентября.