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В РПЛ допустили штрафы для клубов за низкую посещаемость

Глава РПЛ Алаев допустил штрафы для клубов за низкую посещаемость
Согласно данным лиги, матч «Химки» — «Оренбург» посетили 1029 зрителей, журналисты во время матча насчитали около 300. Алаев заявил, что такая посещаемость лиге не нужна
Александр Алаев
Александр Алаев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

РПЛ не хотелось бы штрафовать клубы за низкую посещаемость, но в теории это возможно, заявил журналистам глава лиги Александр Алаев, передает «РИА Новости».

В воскресенье на матче девятого тура между «Химками» и «Оренбургом», согласно данным на сайте лиги, было 1029 зрителей. По ходу матча комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов заявил, что насчитал на вмещающей почти 15 тыс. зрителей «Арене Химки» 291 болельщика, ТАСС писал примерно о 300 зрителях.

«Такая посещаемость нам не нужна. <...> Трансферная кампания закончилась, и, надеюсь, теперь руководство обратит на это внимание», — сказал Алаев.

По словам главы РПЛ, он расстроился из-за посещаемости «Химок», но это еще не антирекордные цифры.

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Фото:Телеграм-канал ФК «Оренбург»

В «Химках» ранее в воскресенье объяснили низкую посещаемость безвыигрышной серией и начавшимся следом за игрой с «Оренбургом» дерби «Спартак» — «Динамо».

В марте 2023-го на «Арене Химки» прошел матч между «Торпедо» и «Уралом», на котором было 207 зрителей. Алаев тогда назвал такую посещаемость «катастрофой и печалью».

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Александр Алаев ФК Химки
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