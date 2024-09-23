В Татарстане заявили, что ради школы Загитовой не придется ничего сносить
На месте строительства школы олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани нет никаких сооружений, которые бы пришлось сносить, заявили Metaratings в пресс-службе минспорта Татарстана.
В понедельник стало известно, что школа Загитовой появится в Казани на месте стадиона «Водник» на ул. Портовой — под это выделен участок 1,53 га.
В минспорте отметили, что с самого начала школу планировали разместить именно там.
На вопрос о том, занимаются ли на «Воднике» детские спортшколы и могут ли от строительства пострадать спортсмены, в ведомстве сказали: «Там нет стадиона. Возможно, когда-то давно он был, но сейчас там просто поле».
На ул. Портовой реализуется проект по редевелопменту бывшей промышленной территории, там планируется строительство жилья, коммерческих помещений, благоустройство и озеленение. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов называл это место «точкой роста» города.
Татьяна Бакальчук сменила фамилию
Times узнала детали «плана победы» Зеленского
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID
На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков
Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины
Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов