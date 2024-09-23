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В Татарстане заявили, что ради школы Загитовой не придется ничего сносить

Минспорта Татарстана: ради школы Загитовой ничего не снесут, там просто поле
Школа фигуристки появится на месте заброшенного стадиона «Водник» в Казани. В минспорте заявили, что никаких сооружений там нет, есть «просто поле»
Алина Загитова
Алина Загитова (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

На месте строительства школы олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани нет никаких сооружений, которые бы пришлось сносить, заявили Metaratings в пресс-службе минспорта Татарстана.

В понедельник стало известно, что школа Загитовой появится в Казани на месте стадиона «Водник» на ул. Портовой — под это выделен участок 1,53 га.

В минспорте отметили, что с самого начала школу планировали разместить именно там.

На вопрос о том, занимаются ли на «Воднике» детские спортшколы и могут ли от строительства пострадать спортсмены, в ведомстве сказали: «Там нет стадиона. Возможно, когда-то давно он был, но сейчас там просто поле».

В минспорте Татарстана оценили проект школы Загитовой как «недешевый»
Спорт
Алина Загитова

На ул. Портовой реализуется проект по редевелопменту бывшей промышленной территории, там планируется строительство жилья, коммерческих помещений, благоустройство и озеленение. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов называл это место «точкой роста» города.

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Анна Сатдинова
фигурное катание Казань Алина Загитова Татарстан
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