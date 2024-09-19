Минспорт Татарстана: школа Загитовой будет стоить сотни миллионов рублей

В Минспорте Татарстана оценили проект школы Загитовой как «недешевый»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что вопрос с инвестором казанской школы чемпионки Пхенчхана решится к концу года и это будет «уникальный проект»

Алина Загитова (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

На реализацию проекта школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани потребуются «сотни миллионов рублей», заявил «РИА Новости» министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Ранее Леонов говорил, что строительство школы планировалось начать еще весной.

«Мы полностью сформировали окончательный проект, он недешевый получается. Будем к концу года принимать решения, искать инвестора, понимать, откуда берем на это деньги», — сказал Леонов.

Он выразил уверенность, что вопросы с инвесторами будет решен к концу года, и отметил, что это будет «уникальный проект».

В феврале глава Минспорта Татарстана говорил, что 22-летняя Загитова будет в школе не тренером, а менеджером.

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).