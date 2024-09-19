В Минспорте Татарстана оценили проект школы Загитовой как «недешевый»
На реализацию проекта школы фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани потребуются «сотни миллионов рублей», заявил «РИА Новости» министр спорта Татарстана Владимир Леонов.
Ранее Леонов говорил, что строительство школы планировалось начать еще весной.
«Мы полностью сформировали окончательный проект, он недешевый получается. Будем к концу года принимать решения, искать инвестора, понимать, откуда берем на это деньги», — сказал Леонов.
Он выразил уверенность, что вопросы с инвесторами будет решен к концу года, и отметил, что это будет «уникальный проект».
В феврале глава Минспорта Татарстана говорил, что 22-летняя Загитова будет в школе не тренером, а менеджером.
Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).
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