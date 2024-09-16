Купленный за €55 млн игрок «Барселоны» Ольмо выбыл из-за травмы через три матча

Купленный за €55 млн игрок «Барселоны» выбыл из-за травмы через три матча

У Дани Ольмо травма бедра, он пропустит 4–5 недель. Футболист пропустил первые два тура из-за проблем с заявкой, но потом забил три мяча в трех матчах

Дани Ольмо (Фото: David Ramos / Getty Images)

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо пропустит до пяти недель из-за травмы правого бедра, сообщила пресс-служба клуба.

В «Барселоне» назвали травму Ольмо ударом для команды.

Ольмо, один из лучших бомбардиров Евро-2024, перешел в «Барселону» в августе из «Лейпцига» за €55 млн, но каталонский клуб не смог его заявить до третьего тура из-за финансовых проблем.

После этого Ольмо забил по голу в первых трех матчах чемпионата Испании — это всего третий такой случай в XXI веке для новичка «Барселоны» после Сеска Фабрегаса (2011) и Златана Ибрагимовича (2009).

«Барселона» выиграла все пять матчей на старте чемпионата Испании и лидирует в турнирной таблице.