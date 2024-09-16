Купленный за €55 млн игрок «Барселоны» выбыл из-за травмы через три матча
Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо пропустит до пяти недель из-за травмы правого бедра, сообщила пресс-служба клуба.
В «Барселоне» назвали травму Ольмо ударом для команды.
Ольмо, один из лучших бомбардиров Евро-2024, перешел в «Барселону» в августе из «Лейпцига» за €55 млн, но каталонский клуб не смог его заявить до третьего тура из-за финансовых проблем.
После этого Ольмо забил по голу в первых трех матчах чемпионата Испании — это всего третий такой случай в XXI веке для новичка «Барселоны» после Сеска Фабрегаса (2011) и Златана Ибрагимовича (2009).
«Барселона» выиграла все пять матчей на старте чемпионата Испании и лидирует в турнирной таблице.
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