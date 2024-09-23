Россиянин в 22 года проиграл первый полуфинал турнира ATP в карьере
Российский теннисист Алибек Качмазов не смог пробиться в финал турнира в китайском Чэнду с призовым фондом более $1,1 млн.
22-летний россиянин, занимающий 179-е место в рейтинге и пробившийся в основную сетку из квалификации, в полуфинале уступил 19-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти со счетом 4:6, 2:6.
Качмазов всего пятый раз играл в основной сетке турниров ATP. Он начинал соревнования, будучи 252-м номером рейтинга, а в понедельник взлетел на 73 строчки.
В прошлом году в Чэнду Качмазов прошел квалификацию, но проиграл в первом круге.
В финале Музетти, первый номер посева в Чэнду, сыграет с немцем Янником Ханфманном (82) или китайцем Шан Цзюньчэном (55).
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Татьяна Бакальчук сменила фамилию
Times узнала детали «плана победы» Зеленского
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID
На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков
Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины
Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов