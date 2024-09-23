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Россиянин в 22 года проиграл первый полуфинал турнира ATP в карьере

Россиянин Качмазов в 22 года проиграл первый полуфинал турнира ATP в карьере
В полуфинале турнира в Чэнду Алибек Качмазов уступил 19-й ракетке мира Лоренцо Музетти — 4:6, 2:6
Алибек Качмазов
Алибек Качмазов (Фото: Juergen Hasenkopf / Imago / Global Look Press)

Российский теннисист Алибек Качмазов не смог пробиться в финал турнира в китайском Чэнду с призовым фондом более $1,1 млн.

22-летний россиянин, занимающий 179-е место в рейтинге и пробившийся в основную сетку из квалификации, в полуфинале уступил 19-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти со счетом 4:6, 2:6.

Качмазов всего пятый раз играл в основной сетке турниров ATP. Он начинал соревнования, будучи 252-м номером рейтинга, а в понедельник взлетел на 73 строчки.

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В прошлом году в Чэнду Качмазов прошел квалификацию, но проиграл в первом круге.

В финале Музетти, первый номер посева в Чэнду, сыграет с немцем Янником Ханфманном (82) или китайцем Шан Цзюньчэном (55).

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Анна Сатдинова
теннис ATP Алибек Качмазов
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