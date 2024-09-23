Россиянин Качмазов в 22 года проиграл первый полуфинал турнира ATP в карьере

Россиянин в 22 года проиграл первый полуфинал турнира ATP в карьере

В полуфинале турнира в Чэнду Алибек Качмазов уступил 19-й ракетке мира Лоренцо Музетти — 4:6, 2:6

Алибек Качмазов (Фото: Juergen Hasenkopf / Imago / Global Look Press)

Российский теннисист Алибек Качмазов не смог пробиться в финал турнира в китайском Чэнду с призовым фондом более $1,1 млн.

22-летний россиянин, занимающий 179-е место в рейтинге и пробившийся в основную сетку из квалификации, в полуфинале уступил 19-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти со счетом 4:6, 2:6.

Качмазов всего пятый раз играл в основной сетке турниров ATP. Он начинал соревнования, будучи 252-м номером рейтинга, а в понедельник взлетел на 73 строчки.

В прошлом году в Чэнду Качмазов прошел квалификацию, но проиграл в первом круге.

В финале Музетти, первый номер посева в Чэнду, сыграет с немцем Янником Ханфманном (82) или китайцем Шан Цзюньчэном (55).