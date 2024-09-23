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В Кремле поблагодарили Киргизию за инициативу снять санкции FIDE с России

Песков поблагодарил Киргизию за инициативу снять санкции FIDE с России
Генассамблея FIDE не поддержала предложение Киргизии о полноценном допуске россиян и белорусов — за эту инициативу был отдан 21 голос. Песков считает, что это результат «ничем не прикрытого давления» Украины и стран Запада
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press)

Предложившая снять санкции с российских шахмат Киргизия является не единственной страной, поддерживающей Россию в международной федерации (FIDE), работа по снятию ограничений будет продолжена. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России и председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков.

Генассамблея FIDE в Будапеште в воскресенье поддержала предложение совета организации пока не снимать санкции с России и Белоруссии, но проконсультироваться с МОК и IPC о возможности допуска детей и инвалидов. За полное снятие санкций, предложенное киргизской федерацией, проголосовал 21 делегат.

На вопрос о том, является ли решение Генассамблеи результатом политического давления, Песков сказал: «Действительно, и западники, и Украина оказывают достаточно откровенное и ничем не прикрытое давление на другие страны, которые работают в рамках FIDE и работали на этом упомянутом мероприятии на выходных».

FIDE не поддержала снятие санкций с России, но одобрила допуск детей
Спорт
Президент FIDE Аркадий Дворкович

По словам Пескова, FIDE, «к сожалению, также не свободна от политизации спорта» и этот факт приходится признавать.

«Хочется выразить признательность коллегам из Киргизии, которые открыто выступили в поддержку России и внесли такое предложение, чтобы снять все санкции с российских и с белорусских спортсменов», — отметил Песков.

Главой FIDE является Аркадий Дворкович, но заседание по вопросу снятия санкций вел вице-президент Вишванатан Ананд.

Санкции FIDE действуют до 1 января 2025 года: россияне могут выступать в нейтральном статусе, но сборная России отстранена, а турниры FIDE не могут проводиться в России.

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