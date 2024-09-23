Даниил Медведев стал двукратным победителем Кубка Лейвера

Медведев выступал в составе сборной Европы, которая победила команду мира. Однако россиянин все свои матчи проиграл

Сборная Европы на Кубке Левера: Александр Зверев (Германия, 2-й номер рейтинга), Карлос Алькарас (Испания, 3), Даниил Медведев (Россия, 4), Каспер Рууд (Норвегия,9), Григор Димитров (Болгария, 10) и Стефанос Циципас (Греция, 12). (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Теннисисты сборной Европы обыграли команду мира со счетом 13:11 и завоевали Кубок Лейвера.

В сборные вошли по шесть теннисистов. За Европу выступали Александр Зверев (Германия, 2-й номер рейтинга), Карлос Алькарас (Испания, 3), Даниил Медведев (Россия, 4), Каспер Рууд (Норвегия, 9), Григор Димитров (Болгария, 10) и Стефанос Циципас (Греция, 12).

За сборную мира играли американцы Тейлор Фритц (7), Френсис Тиафо (16) и Бен Шелтон (17), а также чилиец Алехандро Табило (22), аргентинец Франсиско Серундоло (31) и австралиец Танаси Коккинакис (78).

Медведев проиграл во всех своих матчах — Тиафо и Шелтону.

Матчи прошли в Берлине. Турнир проводится с 2017 года. Медведев во второй раз принимает участие в Кубке Лейвера. Ведущий российский теннисист в 2021 году провел один матч, в котором победил Дениса Шаповалова (Канада). Тогда сборная Европы, за которую из россиян также выступил Андрей Рублев, обыграла команду мира со счетом 14:1.

Сборная Европы пять раз завоевывала Кубок Лейвера, команда мира — два.