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Бывший капитан «Барселоны» перешел в итальянский клуб Фабрегаса

Бывший капитан «Барселоны» Серхи Роберто перешел в «Комо»
Серхи Роберто, который покинул каталонский клуб в середине августа после завершения срока контракта, продолжит карьеру в «Комо»
Серхи Роберто
Серхи Роберто (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Бывший капитан «Барселоны» Серхи Роберто подписал контракт с «Комо». Об этом сообщается в аккаунте итальянского клуба в соцсети Х.

Срок соглашения с 32-летним защитником составил два года.

Главным тренером «Комо», новичка Серии А, является Сеск Фабрегас, ранее игравший с Серхи Роберто в «Барселоне».

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Серхи Роберто

Футболист покинул каталонский клуб в середине августа после завершения срока контракта. Он всю свою профессиональную карьеру провел в «Барселоне», был капитаном после ухода Серхио Бускетса в 2023 году. В составе «Барселоны» футболист семь раз выиграл чемпионат Испании, шесть раз — Кубок Испании, три раза — Суперкубок Испании, два раза — Лигу чемпионов, по разу — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

«Комо» ранее подписал еще несколько титулованных новичков, в частности чемпиона мира и двукратного чемпиона Европы в составе сборной Испании голкипера Пепе Рейну, чемпиона мира в составе сборной Франции защитника Рафаэля Варана, чемпиона Европы в составе сборной Италии нападающего Андреа Белотти.

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