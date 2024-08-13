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Капитан «Барселоны» не сдержал слез на церемонии прощания с клубом

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто не сдержал слез на церемонии прощания с клубом
Защитник Серхи Роберто, который всю профессиональную карьеру провел в «Барселоне», покинул каталонский клуб в качестве свободного агента
Серхи Роберто
Серхи Роберто (Фото: Nacho Doce / Reuters)

Капитан «Барселоны» Серхи Роберто не сдержал слез во время церемонии прощания с испанским клубом, сообщает Mundo Deportivo.

32-летний защитник покинул каталонскую команда на правах свободного агента. Серхи Роберто всю свою профессиональную карьеру провел в «Барселоне», был капитаном после ухода Серхио Бускетса в 2023 году.

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«В последние годы я видел, как легенды клуба прощались с «Барселоной», и сегодня моя очередь. Я родился фанатом «Барсы», и в возрасте 14 лет я осуществил свою мечту надеть эту футболку. <...> Я всегда буду благодарен болельщикам за вашу поддержку и за высокие требования, которые сделали меня тем игроком, кем я являюсь. Я сохраню вас в своем сердце. Своим товарищам по команде хочу сказать, что вас ждет светлое будущее. Отныне у вас на одного болельщика больше», — сказал Серхи Роберто.

Защитник в составе «Барселоны» семь раз выиграл чемпионат Испании, шесть раз Кубок Испании, три раза Суперкубок Испании, два раза Лигу чемпионов, по разу Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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