Капитан «Барселоны» не сдержал слез на церемонии прощания с клубом
Капитан «Барселоны» Серхи Роберто не сдержал слез во время церемонии прощания с испанским клубом, сообщает Mundo Deportivo.
32-летний защитник покинул каталонскую команда на правах свободного агента. Серхи Роберто всю свою профессиональную карьеру провел в «Барселоне», был капитаном после ухода Серхио Бускетса в 2023 году.
«В последние годы я видел, как легенды клуба прощались с «Барселоной», и сегодня моя очередь. Я родился фанатом «Барсы», и в возрасте 14 лет я осуществил свою мечту надеть эту футболку. <...> Я всегда буду благодарен болельщикам за вашу поддержку и за высокие требования, которые сделали меня тем игроком, кем я являюсь. Я сохраню вас в своем сердце. Своим товарищам по команде хочу сказать, что вас ждет светлое будущее. Отныне у вас на одного болельщика больше», — сказал Серхи Роберто.
Защитник в составе «Барселоны» семь раз выиграл чемпионат Испании, шесть раз Кубок Испании, три раза Суперкубок Испании, два раза Лигу чемпионов, по разу Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В ВСУ признали, что атака в Курской области не облегчила бои в Донбассе
В России начали работу над новой альтернативой Android и iOS
Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах
Верховный суд предложил освобождать подсудимых за участие в спецоперации
Алаудинов заявил об остановке «катания» ВСУ в Курской области
«АвтоВАЗ» объявил о выделении ₽600 млн на развитие производства
Джеймс Кэмерон рассказал о работе над новым проектом во вселенной «Терминатора»
Росреестр зафиксировал рекордное число сделок с жильем в Москве
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов