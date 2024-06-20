«Уралкалий» заявил, что добился от Haas компенсации за разрыв контракта
Арбитражный трибунал в Швейцарии присудил «Уралкалию» компенсацию в споре с командой «Формулы-1» Haas. Об этом сообщается в пресс-службе «Уралкалия».
Дело касалось решения Haas в одностороннем порядке расторгнуть контракт с «Уралкалием». «Таким образом, арбитраж поставил точку в споре между «Уралкалием» и «Хаасом» по поводу спонсорского договора», — заявили в компании.
В «Уралкалии» выразили надежду, что Haas незамедлительно исполнит свои обязательства. «Полученные средства планируется направить на развитие и модернизацию производства калийных удобрений», — заверили в компании.
Размер присужденной компенсации там не уточнили.
Американская команда Haas 5 марта 2022 года разорвала контракт с «Уралкалием», который был титульным спонсором, а также с российским пилотом Никитой Мазепиным из-за событий на Украине.
В апреле 2022 года Haas объявил, что не намерен возвращать «Уралкалию» $13 млн, которые были выплачены перед началом сезона, а также потребовал с российской компании компенсацию в размере $8,6 млн.
Компания «Уралкалий», принадлежащая бизнесмену Дмитрию Мазепину, отцу Никиты Мазепина, была титульным спонсором команды с 2021 года. В том году Haas заняла последнее, 10-е, место в Кубке конструкторов, не набрав ни одного очка. После начала военной операции на Украине американская команда убрала цвета российского флага с болида.
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