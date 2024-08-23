Бразильца из «Зенита» Клаудиньо оштрафовали за мат перед игрой со «Спартаком»

Бразильца из «Зенита» наказали за мат перед игрой со «Спартаком»

Полузащитник Клаудиньо после матча с «Химками» нецензурно выругался на резервного судью. Тем не менее КДК постановил, что ненормативная лексика не была направлена в адрес арбитра, Клаудиньо оштрафовали на ₽250 тыс.

Клаудиньо (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС оштрафовал бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо за мат в адрес судьи в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок». Об этом журналистам сообщил глава КДК Артур Григорьянц, которого цитирует Sport24.

«После игры бразилец использовал нецензурную брань, проходя мимо резервного арбитра. КДК постановил, что ненормативная лексика Клаудиньо не была направлена в адрес арбитров. Штраф — 250 тыс. руб. Это максимальная санкция», — сказал Григорьянц.

«Зенит» 18 августа сыграл с «Химками» вничью со счетом 1:1. После финального свистка Клаудиньо несколько раз нецензурно выругался на русском языке в адрес резервного судьи, когда уходил с поля.

Клаудиньо в феврале 2023 года получил российское гражданство.

В матче против «Химок» «Зенит» впервые в сезоне потерял очки. В шестом туре РПЛ «Зенит» 24 августа примет московский «Спартак».