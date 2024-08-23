«Барыс» подписал контракты с двумя обладателями Кубка Гагарина
Форвард Антон Бурдасов и защитник Виктор Антипин подписали контракты с «Барысом». Об этом сообщается в телеграм-канале казахстанского клуба КХЛ.
Срок соглашений с обоими хоккеистами составил один год.
В прошедшем сезоне Бурдасов и Антипин играли за челябинский «Трактор».
В минувшем сезоне 33-летний Бурдасов за 56 матчей регулярного чемпионата набрал 36 (19+17) очков. В 14 встречах плей-офф на счету хоккеиста 8 (4+4) очков. На счету 31-летнего Антипина было 17 (4+13) очков в 55 встречах регулярного чемпионата и 3 (1+2) балла в 14 играх Кубка Гагарина.
Бурдасов выигрывал Кубок Гагарина в сезоне 2014/15 в составе СКА, Антипин дважды побеждал с магнитогорским «Металлургом» (2014, 2016).
По итогам регулярного чемпионата прошедшего сезона «Барыс» занял последнее, 12-е место в Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф.
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