Ведущий снайпер КХЛ пропустит старт сезона из-за травмы
Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше пропустит старт сезона КХЛ из-за полученной в предсезонном матче травмы. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Американский форвард не смог доиграть матч с минским «Динамо» (2:1) после столкновения с игроком соперника.
«Восстановление форварда займет около месяца, — говорится в сообщении. — По возвращении в Омск вместе с командой Рид будет работать с клубными реабилитологами».
Буше стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24 с 44 шайбами. Также он занял второе место в списке бомбардиров с 78 очками.
В конце июля «Авангард» на несколько месяцев из-за травмы на тренировке потерял Владимира Ткачева, второго бомбардира команды и пятого в лиге по итогам прошлого сезона. Срок восстановления составит около полугода.
Омский клуб начнет регулярный чемпионат 4 сентября домашним матчем с новосибирской «Сибирью».
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