Ведущий снайпер КХЛ пропустит старт сезона из-за травмы

Омский «Авангард» потерял уже двух ведущих нападающих. За несколько недель до повреждения Рида Буше травму на тренировке получил Владимир Ткачев, второй бомбардир команды и пятый в лиге по итогам прошлого сезона

Нападающий омского «Авангарда» Рид Буше пропустит старт сезона КХЛ из-за полученной в предсезонном матче травмы. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Американский форвард не смог доиграть матч с минским «Динамо» (2:1) после столкновения с игроком соперника.

«Восстановление форварда займет около месяца, — говорится в сообщении. — По возвращении в Омск вместе с командой Рид будет работать с клубными реабилитологами».

Буше стал лучшим снайпером регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/24 с 44 шайбами. Также он занял второе место в списке бомбардиров с 78 очками.

В конце июля «Авангард» на несколько месяцев из-за травмы на тренировке потерял Владимира Ткачева, второго бомбардира команды и пятого в лиге по итогам прошлого сезона. Срок восстановления составит около полугода.

Омский клуб начнет регулярный чемпионат 4 сентября домашним матчем с новосибирской «Сибирью».