Винер предрекла россиянам недопуск на Олимпиаду в Лос-Анджелесе

Винер заявила, что россиян могут не пустить на Олимпиаду-2028 в Лос-Анджелесе

Президент ВФХГ заявила, что отечественные спортсмены уже пропускали Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе и власти США могут не дать россиянам приехать на Игры в этом городе в 2028 году

Ирина Винер (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что российских спортсменов могут не допустить на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом Винер сказала на форуме «Территория смыслов», пишет «Матч ТВ».

«Лос-Анджелес — это город не из той страны, которая может дать нам возможность выступать на Олимпийских играх. Мы уже не выступали один раз в Америке», — сказала Винер.

При этом она считает, что от того, что на московской Олимпиаде не выступили несколько стран, «мы от этого не проиграли, ведь у нас мужчины не били морды женщинам».

На Олимпиаде в Париже смогли выступить только 15 россиян в нейтральном статусе. Медаль выиграли только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые взяли серебро в парном разряде.

Сборная СССР пропустила Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе.

На Играх в Париже разгорелся скандал вокруг боксерш Иман Хелиф (Алжир) и Линь Юйтин (Тайвань), которые выиграли золото. В прошлом году их отстранили с чемпионата мира международной ассоциации (IBA) за провал гендерных тестов, которые выявили у них мужские хромосомы.