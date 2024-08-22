Винер предрекла россиянам недопуск на Олимпиаду в Лос-Анджелесе
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что российских спортсменов могут не допустить на Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028 году. Об этом Винер сказала на форуме «Территория смыслов», пишет «Матч ТВ».
«Лос-Анджелес — это город не из той страны, которая может дать нам возможность выступать на Олимпийских играх. Мы уже не выступали один раз в Америке», — сказала Винер.
При этом она считает, что от того, что на московской Олимпиаде не выступили несколько стран, «мы от этого не проиграли, ведь у нас мужчины не били морды женщинам».
На Олимпиаде в Париже смогли выступить только 15 россиян в нейтральном статусе. Медаль выиграли только теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые взяли серебро в парном разряде.
Сборная СССР пропустила Олимпиаду-1984 в Лос-Анджелесе.
На Играх в Париже разгорелся скандал вокруг боксерш Иман Хелиф (Алжир) и Линь Юйтин (Тайвань), которые выиграли золото. В прошлом году их отстранили с чемпионата мира международной ассоциации (IBA) за провал гендерных тестов, которые выявили у них мужские хромосомы.
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