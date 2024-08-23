В «Динамо» рассказали, за сколько готовы продать Тюкавина
Сумма отступных за лучшего бомбардира «Динамо» Константина Тюкавина для зарубежных клубов составляет €20 млн, сообщил ТАСС член совета директоров московского клуба Сергей Степашин.
«Опция €20 млн для иностранного клуба, для отечественных клубов опции нет. Контракт до 2028 года. Поэтому если Косте поступит на такую сумму хорошее предложение из зарубежного клуба, мы его рассмотрим», — сказал он.
По словам Степашина, уже не секрет, что «Зенит» ранее хотел перекупить Тюкавина, а предложений от иностранных клубов сейчас нет.
Тюкавину 22 года. В прошлом сезоне он забил 17 голов и сделал десять передач в 38 матчах.
«Динамо» после пяти туров идет вторым в Российской премьер-лиге.
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