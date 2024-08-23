Степашин: сумма отступных за Тюкавина для зарубежных клубов составляет €20 млн

В «Динамо» рассказали, за сколько готовы продать Тюкавина

В прошлом сезоне Тюкавин забил 17 голов и сделал десять передач в 38 матчах, став лучшим бомбардиром «Динамо»

Константин Тюкавин (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Сумма отступных за лучшего бомбардира «Динамо» Константина Тюкавина для зарубежных клубов составляет €20 млн, сообщил ТАСС член совета директоров московского клуба Сергей Степашин.

«Опция €20 млн для иностранного клуба, для отечественных клубов опции нет. Контракт до 2028 года. Поэтому если Косте поступит на такую сумму хорошее предложение из зарубежного клуба, мы его рассмотрим», — сказал он.

По словам Степашина, уже не секрет, что «Зенит» ранее хотел перекупить Тюкавина, а предложений от иностранных клубов сейчас нет.

Тюкавину 22 года. В прошлом сезоне он забил 17 голов и сделал десять передач в 38 матчах.

«Динамо» после пяти туров идет вторым в Российской премьер-лиге.