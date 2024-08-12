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Агент Тюкавина заявил, что форвард точно останется в «Динамо» до зимы

Агент Тюкавина: «До зимы футболист точно будет играть в «Динамо»
Sport24 сообщил, что с Тюкавиным связывались агенты из Турции. Агент игрока заявил, что форвард не планирует куда-то уходить в это трансферное окно и не говорил об интересе турецких команд
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин точно не покинет команду до зимнего трансферного окна, заявил «Спорт-Экспрессу» агент игрока Алексей Сафонов.

Ранее в понедельник Sport24 сообщил, что турецкие агенты связывались с Тюкавиным на тему перехода и предлагали игроку «Бешикташу» и «Галатасараю».

Сафонов заявил, что ничего не знает об интересе из Турции.

«Константин пока забрал дочку из роддома. Готовится к игре с «Динамо» (Махачкала). До зимы он точно отыграет в «Динамо». <...> Костя тоже ни разу мне не говорил, что были предложения от этих команд», — сказал агент.

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Тюкавину 22 года. В прошлом сезоне он забил 17 голов и сделал 10 передач в 38 матчах.

«Динамо» после четырех туров идет вторым в РПЛ.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол ФК Динамо Москва Константин Тюкавин
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