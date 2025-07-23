Овечкин помог установить рекорд по приготовлению 895 стейков
Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в приготовлении 895 стейков и тем самым помог установить гастрономический рекорд, сообщает ТАСС.
Мероприятие «Кубок стейка» прошло в парке «Останкино», готовили стейки из индейки.
Подсчет велся посредством спортивного табло, а завершающим этапом стало нанесение клейма на последний кусок самим Овечкиным. Установление рекорда было зафиксировано уполномоченным представителем Книги рекордов России.
В апреле 2025 года Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы).
На счету россиянина 897 шайб и 726 передач в 1491 матче регулярных чемпионатов НХЛ.
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