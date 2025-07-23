 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. 2-й отборочный этап Шелбурн Карабах 1 6,3 x 4,15 2 1,53 Футбол Лига Европы УЕФА. 2-й отборочный этап Бешикташ Шахтер 1 2,18 x 3,7 2 3,1 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Пари НН 1 2,05 x 3,6 2 3,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Балтика 1 1,45 x 4,6 2 7 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ростов 1 1,65 x 4,4 2 4,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Локомотив 1 1,93 x 3,8 2 3,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Акрон 1 2,3 x 3,75 2 2,85 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Ахмат 1 1,6 x 4,15 2 5,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург Динамо Махачкала 1 2,4 x 3,4 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Зенит 1 5,1 x 4,05 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Петр Ян Маркус МакГи 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Шарабутдин Магомедов Марк-Андре Баррио 1 1,12 x 68 2 6,7 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Брайс Митчелл Саид Нурмагомедов 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

World Sailing допустила россиян к турнирам в нейтральном статусе

Российских яхтсменов допустили к международным стартам в нейтральном статусе
С 2022 года российские и белорусские яхтсмены были отстранены от международных стартов. В июле 2025 года на совете World Sailing большинство голосующих приняли решение допустить спортсменов, их персонал, а также судей
Фото: Dustin Satloff / Getty Images
Фото: Dustin Satloff / Getty Images

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) допустила российских и белорусских яхтсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию парусного спорта (ВФПС).

«Международная федерация парусного спорта одобрила политику нейтралитета в отношении российских и белорусских спортсменов, персонала спортсменов и судей по парусному спорту», — сказали во Всероссийской федерации парусного спорта.

В июле 2025 года совет World Sailing большинством голосов (29 — «за», 5 — «против», 2 — «воздержались») утвердил политику нейтралитета в отношении россиян и белорусов.

Также совет большинством голосов (23 — «за», 14 — «против») принял решение не вводить дальнейшие ограничения для российских и белорусских специалистов (членов совета, комитетов и комиссий).

В январе 2024 года World Sailing разрешила отдельным спортсменам, отвечающим определенным требованиям, участвовать в отборе на Олимпиаду-2024 в Париже.

Российские спортсмены Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков получили нейтральный статус, но на квалификационной регате «Последний шанс» заняли предпоследнее место и не прошли на Олимпийские игры.

Отстранены от участия в соревнованиях под эгидой World Sailing российские и белорусские спортсмены были с 1 марта 2022 года.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Полина Мельникова
парусный спорт россияне нейтральный статус
Материалы по теме
Российских шахматисток впервые за четыре года допустили на командный ЧМ
Спорт
Российских саночников не допустили на Олимпиаду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 91,79 (+0,01) Инвестиции, 19:13 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 78,45 (+0,36) Инвестиции, 19:13
Politico узнал о ярости Трампа из-за дела Эпштейна Политика, 19:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:56
Главы делегаций Москвы и Киева начали встречу тет-а-тет в Стамбуле Политика, 19:55
Шадаев рассказал о 56 людях, на которых оформлены 1,2 млн сим-карт Политика, 19:53
Может ли реформа Зеленского привести к прекращению помощи ЕС Киеву Политика, 19:47
Буданов заявил об отсутствии «врагов Украины» в команде Трампа Политика, 19:46
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:39
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Путин поблагодарил Володина за работу Госдумы в весеннюю сессию Политика, 19:38
ФСБ вернули право открывать следственные изоляторы Политика, 19:32
World Sailing допустила россиян к турнирам в нейтральном статусе Спорт, 19:31
Адвокат главреда Baza начал готовить апелляцию на его арест Общество, 19:21
Зеленский заявил о подготовке нового этапа обмена Политика, 19:20
В Севастополе прозвучала воздушная тревога Политика, 19:17
Делегация России прибыла во дворец Чираган для переговоров с Украиной Политика, 19:05