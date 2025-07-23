Российских яхтсменов допустили к международным стартам в нейтральном статусе

World Sailing допустила россиян к турнирам в нейтральном статусе

С 2022 года российские и белорусские яхтсмены были отстранены от международных стартов. В июле 2025 года на совете World Sailing большинство голосующих приняли решение допустить спортсменов, их персонал, а также судей

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Международная федерация парусного спорта (World Sailing) допустила российских и белорусских яхтсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию парусного спорта (ВФПС).

«Международная федерация парусного спорта одобрила политику нейтралитета в отношении российских и белорусских спортсменов, персонала спортсменов и судей по парусному спорту», — сказали во Всероссийской федерации парусного спорта.

В июле 2025 года совет World Sailing большинством голосов (29 — «за», 5 — «против», 2 — «воздержались») утвердил политику нейтралитета в отношении россиян и белорусов.

Также совет большинством голосов (23 — «за», 14 — «против») принял решение не вводить дальнейшие ограничения для российских и белорусских специалистов (членов совета, комитетов и комиссий).

В январе 2024 года World Sailing разрешила отдельным спортсменам, отвечающим определенным требованиям, участвовать в отборе на Олимпиаду-2024 в Париже.

Российские спортсмены Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков получили нейтральный статус, но на квалификационной регате «Последний шанс» заняли предпоследнее место и не прошли на Олимпийские игры.

Отстранены от участия в соревнованиях под эгидой World Sailing российские и белорусские спортсмены были с 1 марта 2022 года.