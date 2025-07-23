Стала известна дата защиты титула российского чемпиона UFC Анкалаева
Россиянин Магомед Анкалаев проведет первую защиту титула чемпиона UFC в полутяжелом весе против бразильца Алекса Перейры в ночь на 5 октября. Об этом сообщила пресс-служба UFC.
Бой пройдет на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Также на турнире пройдут поединки грузина Мераба Двалишвили и американца Кори Сэндхагена, чеха Иржи Прохазки и американца Халила Раунтри.
В марте 2025 года Анкалаев стал чемпионом UFC, победив Перейру единогласным решением судей.
В активе 33-летнего Анкалаева 21 победа, одно поражение и одна ничья в ММА. Также один поединок был признан несостоявшимся. На счету 37-летнего Перейры 12 побед и три поражения.
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