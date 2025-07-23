 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. 2-й отборочный этап Шелбурн Карабах 1 5,5 x 4 2 1,62 Футбол Лига Европы УЕФА. 2-й отборочный этап Бешикташ Шахтер 1 2,3 x 3,75 2 2,85 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Пари НН 1 2,05 x 3,6 2 3,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Балтика 1 1,45 x 4,6 2 7 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ростов 1 1,65 x 4,4 2 4,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Локомотив 1 1,93 x 3,8 2 3,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Акрон 1 2,3 x 3,75 2 2,85 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Ахмат 1 1,6 x 4,15 2 5,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург Динамо Махачкала 1 2,4 x 3,4 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Зенит 1 5,1 x 4,05 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Петр Ян Маркус МакГи 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Шарабутдин Магомедов Марк-Андре Баррио 1 1,12 x 68 2 6,7 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Брайс Митчелл Саид Нурмагомедов 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Игрок «Челси» «напугался до смерти» из-за поведения Трампа на клубном ЧМ

В «Челси» «напугались до смерти» из-за поведения Трампа на клубном ЧМ
Дональд Трамп отказался покидать пьедестал на награждении победителей клубного чемпионата мира, а потом еще унес с собой медаль. Игроки выигравшего турнир «Челси» такого не ожидали
Футболисты &laquo;Челси&raquo;, президент США Дональд Трамп (по центру) и глава ФИФА Джанни Инфантино (крайний слева) на церемонии награждения победителя клубного чемпионата мира по футболу
Футболисты «Челси», президент США Дональд Трамп (по центру) и глава ФИФА Джанни Инфантино (крайний слева) на церемонии награждения победителя клубного чемпионата мира по футболу (Фото: David Ramos / Getty Images)

Испанский защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья рассказал, что игроки его команды побоялись попросить президента США Дональда Трампа покинуть пьедестал во время празднования победы на клубном чемпионате мира, как того требовал регламент. Футболиста цитирует испанское издание Marca.

Трамп на награждении победителей клубного чемпионата мира в Нью-Йорке остался на пьедестале праздновать победу вместе с «Челси», а позже забрал себе медаль победителя турнира.

«Нам сказали, что по протоколу Дональд Трамп должен вручить нам трофей и никто не должен его поднимать, пока президент не уйдет, — рассказал Кукурелья. — И конечно, мы все стояли и ждали, когда он уйдет, но уходить он не собирался».

«Мы смотрели на него, а он такой: «Поднимайте, я останусь тут, ничего страшного». И я все думал: кто же ему что-нибудь скажет?! Я был напуган до смерти», — признался испанский защитник

«Челси» победил в финале клубного чемпионата мира ПСЖ со счетом 3:0.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
клубный чемпионат мира по футболу Дональд Трамп Челси ПСЖ
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
«Челси» обыграл ПСЖ и стал победителем клубного чемпионата мира
Спорт
ФИФА в 35 раз снизила цены на билеты на полуфинал клубного ЧМ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,26) Инвестиции, 22 июл, 17:51 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 78,09 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:51
«Суспільне» сообщило о встрече делегации Украины с Эрдоганом в Анкаре Политика, 15:30
На Украине взяли администратора русскоязычного форума киберпреступников Технологии и медиа, 15:26
В трех городах Украины анонсировали акции протеста в защиту НАБУ Политика, 15:22
Россияне оценили удовлетворенность благоустройством городов Недвижимость, 15:17
Генеративный искусственный интеллект в бизнесе: практические кейсы РБК и GigaChat, 15:15
Муфтий Башкирии пояснил, почему назвал мусульман примитивно размышляющими Общество, 15:15
Синоптик предупредила москвичей о жаре на выходных Общество, 15:12
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Офис для себя: зачем жители Москвы покупают рабочие пространства в ЖК Недвижимость, 15:08
Игрок «Челси» «напугался до смерти» из-за поведения Трампа на клубном ЧМ Спорт, 15:05
Франция призвала Украину отменить закон об ограничении полномочий НАБУ Политика, 15:01
В Госдуме отметили десятикратный рост числа «белых» майнеров в России Крипто, 15:00
Как элитная недвижимость определяет образ жизни Стиль, 14:59
Дельфинов заметили в водах недалеко от Петербурга. Видео Общество, 14:55
Складные стулья и запасы еды: как СМИ ожидают переговоры России и Украины Политика, 14:48