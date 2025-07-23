Игрок «Челси» «напугался до смерти» из-за поведения Трампа на клубном ЧМ
Испанский защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья рассказал, что игроки его команды побоялись попросить президента США Дональда Трампа покинуть пьедестал во время празднования победы на клубном чемпионате мира, как того требовал регламент. Футболиста цитирует испанское издание Marca.
Трамп на награждении победителей клубного чемпионата мира в Нью-Йорке остался на пьедестале праздновать победу вместе с «Челси», а позже забрал себе медаль победителя турнира.
«Нам сказали, что по протоколу Дональд Трамп должен вручить нам трофей и никто не должен его поднимать, пока президент не уйдет, — рассказал Кукурелья. — И конечно, мы все стояли и ждали, когда он уйдет, но уходить он не собирался».
«Мы смотрели на него, а он такой: «Поднимайте, я останусь тут, ничего страшного». И я все думал: кто же ему что-нибудь скажет?! Я был напуган до смерти», — признался испанский защитник
«Челси» победил в финале клубного чемпионата мира ПСЖ со счетом 3:0.
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