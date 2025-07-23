Рекордсмен России в беге рассказал о зарплате в ₽2,5 тыс.

Из-за низкой зарплаты 18-летний Алексей Данилов, побивший 45-летний рекорд России, не может позволить купить себе профессиональные шиповки

Алексей Данилов (Фото: ВФЛА)

Новый рекордсмен России на дистанции 400 м Алексей Данилов получает зарплату в 2,5 тыс. рублей. Об этом 18-летний легкоатлет рассказал Sports.ru.

Данилов 21 июля на матчевой встрече среди команд Союзного государства в Бресте показал результат 44,56 секунды, побив национальный рекорд Виктора Маркина (44,60), который был установлен еще на Олимпийских играх 1980 года. Также россиянин побил рекорд Европы до 20 лет, который держался с 1984 года.

«Я же сейчас служу в Москве в спортроте, в сборной ничего не получаю. И у меня зарплата — 2500 рублей. А до того, пока дома жил, тоже не мог себе позволить. Шиповки — дорогое удовольствие».

Данилов отметил, что новые шиповки ему подарил тренер Лев Лободин. По словам тренера, профессиональные карбоновые шиповки Данилову купили буквально перед стартом в Бресте. До этого времени Данилов бегал в купленных за 1 тыс. руб. на рынке шиповках вместо профессиональной обуви.

«В сборной, когда видели эти шиповки, ребята просто угорали. Как вообще возможно в таком бегать?! Куплены на рынке и сделаны каким-то кустарным способом. И вот все чемпионаты России, которые Леша выиграл до этого дня, он бегал в них», — рассказал Лободин.

По словам Данилова, «старые шиповки гнулись во всех направлениях».

«Покупал их у себя в городе, и фишка в том, что они полностью кожаные. Гнутся во всех направлениях, сгибаются как угодно, поворачиваются на 360 градусов. Я в них бегал 4 года и ни разу не проигрывал. Легендарные, хоть в музей!», — отмтеил он.

«Там же ни бренда, ничего нет. Кожа, пара шипов — и все, — добавил Данилов, отметив разницу с профессиональными шиповками — Зато когда у меня появились новые шиповки, все сразу поняли, что будет хороший результат. Разница Огромная! В моих старых шиповках стоишь на всей стопе. А в новых — как будто на носочках, только в нескольких местах дорожки касаешься».