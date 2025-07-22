Тренер рассказал, как над рекордсменом России «угорали» из-за шиповок
Новый рекордсмен России на дистанции 400 м Алексей Данилов еще недавно бегал в купленных за 1 тыс. руб. на рынке шиповках вместо профессиональной обуви. Об этом Sports.ru рассказал тренер 18-летнего легкоатлета Лев Лободин.
Данилов накануне на матчевой встрече среди команд Союзного государства в Бресте показал результат 44,56 секунды, побив национальный рекорд Виктора Маркина (44,60), который был установлен еще на Олимпийских играх 1980 года. Также россиянин побил рекорд Европы до 20 лет, который держался с 1984 года.
«В сборной, когда видели эти шиповки, ребята просто угорали. Как вообще возможно в таком бегать?! Куплены на рынке и сделаны каким-то кустарным способом. И вот все чемпионаты России, которые Леша выиграл до этого дня, он бегал в них», — сказал Лободин.
По словам тренера, профессиональные карбоновые шиповки Данилову купили буквально перед стартом в Бресте. «Лишнее подтверждение, что не шиповки красят человека», — добавил Лободин.
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