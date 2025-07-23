В Европе раскритиковали FIDE за допуск россиянок на командный ЧМ
Европейский шахматный союз выступил против допуска женской сборной России на командный чемпионат мира. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.
Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение о допуске россиянок на командный чемпионат мира при условии получения одобрения от МОК.
В заявлении FIDE отмечалось, что совет организации принял такое решение в связи с практикой ряда международных спортивных федераций, таких как Международная федерация плавания, Международная федерация фехтования и Международная федерация гимнастики, которые ранее допустили россиян к участию в чемпионатах мира. Совет FIDE одобрил решение о допуске россиянок при условии получения письма с отсутствием возражений от МОК.
Это решение вызвало недовольство Европейского шахматного союза: «Санкции против участия российских команд должны оставаться в силе до полного урегулирования обстоятельств, вызвавших необходимость этих мер».
«Мы отмечаем, что это решение прямо противоречит последним решениям Генеральной ассамблеи FIDE, принятым в Будапеште, где два предложения о снятии санкций с Российской шахматной федерации были отклонены подавляющим большинством голосов стран — членов FIDE, — говорится в заявлении. — Кроме того, изначально этот вопрос не стоял в повестке дня совета FIDE и всплыл только после упоминания в российских государственных СМИ».
В заявлении отмечается, что «заявленная политика FIDE заключается в следовании рекомендациям МОК, и это решение cовета согласуется с политикой, принятой незначительным меньшинством других международных спортивных федераций».
С марта 2022 года FIDE запретила сборным России участвовать в командных турнирах в связи с рекомендациями МОК, хотя FIDE не входит в Олимпийский комитет. В связи с этим Россия пропустила женский чемпионат мира — 2023.
Женский командный чемпионат мира пройдет в ноябре 2025 года. Женская сборная России является двукратным победителем турнира.
Федерация шахмат России в феврале 2023 года перешла из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию. В связи с этим российские спортсмены больше не выступают в европейских континентальных турнирах.
Перспективы делового туризма в 2025 году
Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром
9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей
Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы
ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность
Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн
Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства
AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ