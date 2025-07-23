 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. 2-й отборочный этап Шелбурн Карабах 1 5,5 x 3,9 2 1,63 Футбол Лига Европы УЕФА. 2-й отборочный этап Бешикташ Шахтер 1 2,3 x 3,75 2 2,85 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Пари НН 1 2,05 x 3,6 2 3,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Балтика 1 1,45 x 4,6 2 7 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ростов 1 1,65 x 4,4 2 4,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Краснодар Локомотив 1 1,93 x 3,8 2 3,7 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Акрон 1 2,3 x 3,75 2 2,85 Футбол Россия. Премьер-Лига ЦСКА Ахмат 1 1,6 x 4,15 2 5,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Оренбург Динамо Махачкала 1 2,4 x 3,4 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Зенит 1 5,1 x 4,05 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Петр Ян Маркус МакГи 1 1,2 x 66 2 4,8 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Шарабутдин Магомедов Марк-Андре Баррио 1 1,12 x 68 2 6,7 Единоборства MMA. UFC on ABC 9. Абу-Даби Брайс Митчелл Саид Нурмагомедов 1 1,92 x 50 2 1,92 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

В Европе раскритиковали FIDE за допуск россиянок на командный ЧМ

В Европе назвали незаконным решение FIDE допустить россиянок на командный ЧМ
В Европейском шахматном союзе отметили, что «санкции против участия российских команд должны оставаться в силе до полного урегулирования обстоятельств, вызвавших необходимость этих мер»
Фото: FIDE
Фото: FIDE

Европейский шахматный союз выступил против допуска женской сборной России на командный чемпионат мира. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение о допуске россиянок на командный чемпионат мира при условии получения одобрения от МОК.

В заявлении FIDE отмечалось, что совет организации принял такое решение в связи с практикой ряда международных спортивных федераций, таких как Международная федерация плавания, Международная федерация фехтования и Международная федерация гимнастики, которые ранее допустили россиян к участию в чемпионатах мира. Совет FIDE одобрил решение о допуске россиянок при условии получения письма с отсутствием возражений от МОК.

Российских шахматисток впервые за четыре года допустили на командный ЧМ
Спорт
FIDE

Это решение вызвало недовольство Европейского шахматного союза: «Санкции против участия российских команд должны оставаться в силе до полного урегулирования обстоятельств, вызвавших необходимость этих мер».

«Мы отмечаем, что это решение прямо противоречит последним решениям Генеральной ассамблеи FIDE, принятым в Будапеште, где два предложения о снятии санкций с Российской шахматной федерации были отклонены подавляющим большинством голосов стран — членов FIDE, — говорится в заявлении. — Кроме того, изначально этот вопрос не стоял в повестке дня совета FIDE и всплыл только после упоминания в российских государственных СМИ».

В заявлении отмечается, что «заявленная политика FIDE заключается в следовании рекомендациям МОК, и это решение cовета согласуется с политикой, принятой незначительным меньшинством других международных спортивных федераций».

С марта 2022 года FIDE запретила сборным России участвовать в командных турнирах в связи с рекомендациями МОК, хотя FIDE не входит в Олимпийский комитет. В связи с этим Россия пропустила женский чемпионат мира — 2023.

Женский командный чемпионат мира пройдет в ноябре 2025 года. Женская сборная России является двукратным победителем турнира.

Федерация шахмат России в феврале 2023 года перешла из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию. В связи с этим российские спортсмены больше не выступают в европейских континентальных турнирах.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Руслан Алиев
Международная шахматная федерация (FIDE) Федерация шахмат России (ФШР)
Материалы по теме
Российский шахматист стал самым юным международным мастером в истории
Спорт
Российских шахматисток впервые за четыре года допустили на командный ЧМ
Спорт
Российские шахматистки впервые в истории не смогли победить на Кубке мира
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

One. Рождение будущего

Реклама, ООО «СЗ «Т2-Девелопмент», 18+

Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,26) Инвестиции, 22 июл, 17:51 Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 78,09 (-0,24) Инвестиции, 22 июл, 17:51
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 12:20
Осужденную за фейки педиатра Буянову этапировали в колонию в Костроме Политика, 12:15
Минобороны сообщило о занятии Bарачино в Сумской области Политика, 12:14
FT узнала, что Германия и Франция готовят «жесткие меры» против США Политика, 12:07
Петербург начал перевод городских служб в национальный мессенджер Max Общество, 12:03
Как устроен рынок коллективного кредитования в России в 2025 году РБК Компании, 12:00
Верховный суд признал экстремистским «движение сатанизма» Общество, 12:00
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Российская делегация вылетела из Москвы в Стамбул для переговоров Политика, 11:54
Как легально сдавать квартиру в аренду и платить меньше налогов Недвижимость, 11:51
Новгородского министра транспорта поместили в СИЗО по делу о взятке Политика, 11:50
В Рязанской области запретили публиковать кадры последствий атак БПЛА Политика, 11:47
ТАСС узнал об отправке задержанного брянского вице-губернатора в Москву Политика, 11:44
«Деловые Линии» сократили сроки авиаперевозки более чем по 4400 маршрутам Пресс-релиз, 11:43
В Европе раскритиковали FIDE за допуск россиянок на командный ЧМ Спорт, 11:39