В Европе раскритиковали FIDE за допуск россиянок на командный ЧМ

В Европейском шахматном союзе отметили, что «санкции против участия российских команд должны оставаться в силе до полного урегулирования обстоятельств, вызвавших необходимость этих мер»

Фото: FIDE

Европейский шахматный союз выступил против допуска женской сборной России на командный чемпионат мира. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

Ранее Международная шахматная федерация (FIDE) приняла решение о допуске россиянок на командный чемпионат мира при условии получения одобрения от МОК.

В заявлении FIDE отмечалось, что совет организации принял такое решение в связи с практикой ряда международных спортивных федераций, таких как Международная федерация плавания, Международная федерация фехтования и Международная федерация гимнастики, которые ранее допустили россиян к участию в чемпионатах мира. Совет FIDE одобрил решение о допуске россиянок при условии получения письма с отсутствием возражений от МОК.

Это решение вызвало недовольство Европейского шахматного союза: «Санкции против участия российских команд должны оставаться в силе до полного урегулирования обстоятельств, вызвавших необходимость этих мер».

«Мы отмечаем, что это решение прямо противоречит последним решениям Генеральной ассамблеи FIDE, принятым в Будапеште, где два предложения о снятии санкций с Российской шахматной федерации были отклонены подавляющим большинством голосов стран — членов FIDE, — говорится в заявлении. — Кроме того, изначально этот вопрос не стоял в повестке дня совета FIDE и всплыл только после упоминания в российских государственных СМИ».

В заявлении отмечается, что «заявленная политика FIDE заключается в следовании рекомендациям МОК, и это решение cовета согласуется с политикой, принятой незначительным меньшинством других международных спортивных федераций».

С марта 2022 года FIDE запретила сборным России участвовать в командных турнирах в связи с рекомендациями МОК, хотя FIDE не входит в Олимпийский комитет. В связи с этим Россия пропустила женский чемпионат мира — 2023.

Женский командный чемпионат мира пройдет в ноябре 2025 года. Женская сборная России является двукратным победителем турнира.

Федерация шахмат России в феврале 2023 года перешла из Европейского шахматного союза в Азиатскую шахматную федерацию. В связи с этим российские спортсмены больше не выступают в европейских континентальных турнирах.