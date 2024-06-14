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Спорт ,  
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МОК объявил о создании киберспортивной Олимпиады

Переговоры с потенциальным хозяином первых Олимпийских киберспортивных игр уже ведутся
Томас Бах
Томас Бах (Фото: Zhe Ji / Getty Images)

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) создал Олимпийские киберспортивные игры. Об этом сообщается на сайте МОК.

Решение должно быть одобрено на предстоящей сессии МОК во время Олимпиады в Париже.

Отмечается, что МОК уже ведет переговоры с потенциальным хозяином Олимпийских киберспортивных игр, он должен быть объявлен после того, как будут завершены последние формальности.

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Томас Бах

«Создавая Олимпийские киберспортивные игры, МОК делает важный шаг вперед и идет в ногу с темпами цифровой революции. Мы очень рады тому, с каким энтузиазмом киберспортивное сообщество, представленное в нашей Комиссии по киберспорту, восприняло эту инициативу. Это еще одно доказательство привлекательности олимпийского бренда и ценностей, которые он отстаивает», — заявил президент МОК Томас Бах.

Глава МОК еще в октябре 2023 года объявил о намерении создать киберспортивную Олимпиаду.

В июне 2023 года в Сингапуре состоялась первая в истории Олимпийская неделя киберспорта. В ней приняли участие более 500 тыс. человек, а за трансляциями наблюдали 6 млн зрителей.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Международный олимпийский комитет (МОК) Томас Бах киберспорт

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