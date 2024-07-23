Российский теннисист Карацев прервал серию из пяти поражений
Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира ATP в Атланте.
В первом матче 30-летний россиянин победил британца Билли Харриса, 114-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:2.
Его следующим соперником будет американец Фрэнсис Тиафо, 29-я ракетка мира.
Карацев, финалист Australian Open 2021 года, в этом году выиграл лишь два матча из девяти. Ему удалось прервать серию из пяти поражений.
Сейчас Карацев занимает 107-е место в мировом рейтинге.
Турнир в Атланте завершится 28 июля. Призовой фонд соревнований составляет $756 тыс.
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