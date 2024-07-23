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Российский теннисист Карацев прервал серию из пяти поражений

Карацев вышел во второй круг турнира в Атланте, прервав серию из пяти поражений
Россиянин разгромил в первом круге турнира в Атланте британца Билли Харриса, одержав лишь вторую победу в нынешнем сезоне
Аслан Карацев
Аслан Карацев (Фото: Koji Watanabe / Getty Images)

Российский теннисист Аслан Карацев вышел во второй круг турнира ATP в Атланте.

В первом матче 30-летний россиянин победил британца Билли Харриса, 114-ю ракетку мира, со счетом 6:2, 6:2.

Его следующим соперником будет американец Фрэнсис Тиафо, 29-я ракетка мира.

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Карацев, финалист Australian Open 2021 года, в этом году выиграл лишь два матча из девяти. Ему удалось прервать серию из пяти поражений.

Сейчас Карацев занимает 107-е место в мировом рейтинге.

Турнир в Атланте завершится 28 июля. Призовой фонд соревнований составляет $756 тыс.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Аслан Карацев
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