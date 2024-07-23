Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Румынии
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/4 финала турнира WTA в румынском городе Яссы.
Во втором круге 17-летняя Андреева, посеянная на турнире под первым номером, победила белоруску Александру Соснович, 104-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 6:3.
Ее следующей соперницей станет хорватка Леа Бошкович, 202-ю номер рейтинга WTA.
Кроме того, в 1/4 финала вышла россиянка Элина Аванесян, победившая хорватку Петру Мартич — 6:2, 5:7, 6:4. Дальше она сыграет с румынкой — Еленой-Габриэлой Русе или Жаклин Кристиан.
Мирра Андреева занимает 32-ю строчку в мировом рейтинге. В 1/4 финала на турнирах WTA россиянка сыграет пятый раз в карьере.
Турнир в Яссах завершится 26 июля. Призовой фонд соревнований составляет $232 тыс.
Вскоре Андреевой предстоит принять участие в Олимпийских играх в Париже.
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