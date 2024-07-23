УЕФА открыл дело против лидеров сборной Испании после жалобы Гибралтара

УЕФА открыл дело против испанцев Родри и Мораты после жалобы Гибралтара

Родри и Альваро Морату обвинили в нарушении четырех пунктов дисциплинарного регламента, в частности в «нанесении ущерба репутации футбола и УЕФА»

Родри (Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images)

УЕФА возбудил дисциплинарное производство против футболистов сборной Испании Родри и Альваро Мораты за их поведение во время презентации трофея Евро-2024 в Мадриде 15 июля. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Игроки обвиняются в нарушении четырех пунктов дисциплинарного регламента УЕФА, в частности в «использовании спортивных мероприятий для демонстрации неспортивного поведения» и «нанесении ущерба репутации футбола и УЕФА».

Футболисты испанской сборной неоднократно скандировали лозунг «Гибралтар — это Испания». Футбольная ассоциация Гибралтара (GFA) тогда говорила, что подаст жалобу на испанцев. 19 июля УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для оценки потенциального нарушения дисциплинарного регламента.

Ранее Marca писала, что обоим футболистам грозит дисквалификация сроком на два матча.

Гибралтар — британская заморская территория на южной оконечности Пиренейского полуострова. Она была официально закреплена за Великобританией в 1713 году в ходе Войны за испанское наследство, которая шла с 1701 по 1714 год. Испания не признает британский суверенитет над Гибралтаром.

Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы 2024 года, обыграв в финале Англию со счетом 2:1. Мората является капитаном национальной команды, Родри был признан лучшим футболистом Евро.