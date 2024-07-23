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Загитова получила высшее образование

Загитова получила диплом по специальности «Продюсирование и культурная политика»
Олимпийская чемпионка завершила обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе «Продюсирование и культурная политика»
Алина Загитова
Алина Загитова (Фото: Sergey Elagin / Global look press)

Российская фигуристка Алина Загитова получила диплом о высшем образовании, об этом она рассказала в своем телеграм-канале.

22-летняя девушка обучалась в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе «Продюсирование и культурная политика».

«Эти четыре года пролетели незаметно, но у меня осталось очень много приятных воспоминаний об университете», — написала она. Также она поблагодарила преподавателей и друзей, с которыми училась.

На прошлой неделе она сообщила, что защитила дипломную работу на отличную оценку.

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019). В июне она заявила, что хочет попробовать себя в качестве тренера в собственной школе фигурного катания в Казани, которую планируют открыть в следующем году.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Алина Загитова РАНХиГС фигурное катание диплом образование высшее образование
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