Загитова получила высшее образование
Российская фигуристка Алина Загитова получила диплом о высшем образовании, об этом она рассказала в своем телеграм-канале.
22-летняя девушка обучалась в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе «Продюсирование и культурная политика».
«Эти четыре года пролетели незаметно, но у меня осталось очень много приятных воспоминаний об университете», — написала она. Также она поблагодарила преподавателей и друзей, с которыми училась.
На прошлой неделе она сообщила, что защитила дипломную работу на отличную оценку.
Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019). В июне она заявила, что хочет попробовать себя в качестве тренера в собственной школе фигурного катания в Казани, которую планируют открыть в следующем году.
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