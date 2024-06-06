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Загитова рассказала о желании попробовать себя в тренерской деятельности

Загитова собралась стать тренером в своей школе фигурного катания
В Казани в 2025 году планируется открыть школу фигурного катания имени Алины Загитовой. По словам олимпийской чемпионки, там она планирует попробовать тренировать
Алина Загитова
Алина Загитова (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова хочет попробовать себя тренером в собственной школе фигурного катания в Казани, которую планируют открыть в следующем году. Об этом 22-летняя фигуристка сообщила ТАСС.

«Сейчас идет подготовительная работа по созданию школы. Это очень масштабная работа. Благодаря ей я смогу попробовать себя в тренерской деятельности», — сказала Загитова.

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Алина Загитова

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов ранее говорил, что строительство школы планируется начать в 2024 году. Сама Загитова отметила, что в своей школе сможет популяризировать фигурное катание и передавать свои навыки детям.

Загитова является олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании (2018), чемпионкой Европы (2018) и мира (2019).

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