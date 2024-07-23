Ефимова сменила отель после жалоб на проживание пловцов на Кубке России

Многократная чемпионка мира жаловалась, что в гостинице, где разместили спортсменов в Екатеринбурге, один туалет на две комнаты, а кровати стоят вплотную друг к другу. Она потратила ₽60 тыс. на новый отель, эту сумму компенсируют

Юлия Ефимова (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова, которая жаловалась на условия проживания во время финала Кубка России в Екатеринбурге, рассказала «Матч ТВ», что уже переехала в другую гостиницу, а потраченные деньги ей компенсируют.

«Я хочу сказать, что у меня нет никакого конфликта с Федерацией плавания Москвы (она выступает за столичный регион. — РБК). Косяки с расселением могут быть у всех. Я уже поменяла отель, заплатив за него свои деньги — 60 тыс. руб. И представители федерации мне сказали, что эту сумму компенсируют», — сказала Ефимова.

Спортсменка отметила, что благодаря этой истории интерес к финалу Кубка России существенно поднялся. «Делаем всю работу, чтобы раскручивать отечественное плавание. Ну хоть как‑то. Может, еще какое‑нибудь видео выложить? А то плывешь, и полупустые трибуны. Хочется видеть зрителей, приходите на нас посмотреть!» — добавила Ефимова.

Пловчиха ранее жаловалась на условия размещения в Екатеринбурге, сообщив, что в гостинице, где разместили спортсменов, один туалет на две комнаты, а кровати стоят вплотную друг к другу.

Ефимова является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и двукратным серебряным призером Игр-2016. В ее активе шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь — европейских первенств. Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех российских пловцов. Она получила нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях, но отобраться на Олимпиаду-2024 не смогла.