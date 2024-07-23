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Юлия Ефимова пошутила об условиях проживания пловцов на Кубке России

Ефимова рассказала, что в гостинице, где разместили спортсменов, один туалет на две комнаты, а кровати стоят вплотную друг к другу. Видео она сопроводила песней «Кайфуем!»
Юлия Ефимова
Юлия Ефимова (Фото: Oksana Pushkina / Global look press)

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова рассказала об условиях проживания во время финала Кубка России по плаванию в Екатеринбурге. Об этом она рассказала в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

«Как Москва (Ефимова выступает за сборную столицы. — «РБК Спорт») нас хорошо заселила. Сейчас хотя бы кровати раздвинули. Ну и туалет один на две спальни. Спасибо! В моем-то пенсионерском возрасте», — сказала Ефимова.

Свое видео она сопроводила песней «Кайфуем!» Арсена Петросова.

Юлия Ефимова
Юлия Ефимова
(Фото: Соцсети Юлии Ефимовой)

Девушка не единственная, кто выразил недовольство условиями проживания. На это также пожаловался пловец Андрей Жилкин. «Когда команда живет в гостинице возле аэропорта на Кубке России. Это не все прелести гостиницы... побольше будет в видео про соревнования», — написал Жилкин в своих соцсетях.

Фото: Соцсети Юлии Ефимовой
Фото: Соцсети Юлии Ефимовой

Турнир проходит в Екатеринбурге с 23 по 28 июля.

Ефимова является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и двукратным серебряным призером Игр-2016. В ее активе шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь европейских первенств. Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех российских пловцов.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Юлия Ефимова кубок россии по плаванию Москва Екатеринбург
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