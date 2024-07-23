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На ФИФА решили подать в суд из-за перенасыщенного календаря матчей

Европейские лиги решили подать в суд на ФИФА из-за перенасыщенного календаря
В европейских лигах и в Fifpro связывают слишком плотный международное расписание с потенциальным риском для здоровья футболистов
Фото: Harold Cunningham / Getty Images
Фото: Harold Cunningham / Getty Images

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (Fifpro) и Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг (European Leagues) решили подать в суд на ФИФА из-за перегруженного международного календаря. Об этом сообщает Financial Times.

В Fifpro и European Leagues, куда входят ведущие лиги Европы, заявили, что решили подать в суд после того, как ФИФА «последовательно отказывалась» включать их в свой процесс принятия решений. Они также выразили обеспокоенность по поводу антимонопольного законодательства, утверждая, что двойная роль ФИФА как регулятора и организатора соревнований создает конфликт интересов.

«Решения ФИФА за последние годы неоднократно благоприятствовали ее собственным соревнованиям и коммерческим интересам, игнорировали ее обязанности как руководящего органа и наносили ущерб экономическим интересам национальных лиг и благополучию игроков», — говорится в совместном заявлении Fifpro и European Leagues.

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Решение подать в суд последовало за действиями ФИФА по расширению чемпионата мира с 32 сборных до 48 в 2026 году, а также изменению формата клубного чемпионата мира, в котором в следующем году в США сыграют сразу 32 команды вместо семи. Национальные лиги рассматривают такое расширение как угрозу своим соревнованиям, а футболисты жалуются, что их заставляют играть на пределе своих физических возможностей в погоне за дополнительными доходами для ФИФА.

«Календарь международных матчей сейчас перенасыщен и стал неустойчивым для национальных лиг и представляет угрозу для здоровья игроков. Иск сейчас является единственным ответственным шагом», — заявили в Fifpro и European Leagues.

В ответ в ФИФА подчеркнули, что календарь был единогласно одобрен советом организации, в который входят европейские представители, после всесторонних консультаций с профсоюзами и лигами. Там добавили, что национальные лиги сами увеличивают нагрузку на игроков, например, организуя более длительные зарубежные туры в конце сезона. «Некоторые лиги в Европе — сами организаторы соревнований и регулирующие органы — действуют в коммерческих интересах, лицемерно и без учета интересов всех остальных», — отметили в ФИФА.

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Иван Витченко Иван Витченко
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