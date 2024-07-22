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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Медведев на Олимпиаде стал единственным сеяным теннисистом из России

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Даниил Медведев получил пятый номер посева на Олимпийских играх в Париже
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев получил пятый номер посева на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает издание Puntodebreak и португальский журналист Жозе Моргаду на своей странице в Х.

Медведев стал единственным российским теннисистом, кто оказался в числе сеяных на Олимпиаде в Париже (посев предназначен для разведения в турнирной сетке наиболее сильных игроков, чтобы они на пересекались на ранних стадиях). В мужском турнире среди россиян также выступят Павел Котов и Роман Сафиуллин.

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Даниил Медведев

Также теннисистка из России Диана Шнайдер получила 16-й номер посева. В женской сетке сыграют Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Елена Веснина.

Первые номера посева получили итальянец Янник Синнер и полячка Ига Свентек.

Жеребьевка сеток состоится 25 июля. Соревнования по теннису на Олимпиаде-2024 пройдут с 27 июля по 4 августа на кортах комплекса «Ролан Гаррос» в Париже.

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Альвина Цаканян
теннис Даниил Медведев Олимпиада-2024
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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