Медведев на Олимпиаде стал единственным сеяным теннисистом из России

Даниил Медведев получил пятый номер посева на Олимпийских играх в Париже

Даниил Медведев (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российский теннисист Даниил Медведев получил пятый номер посева на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает издание Puntodebreak и португальский журналист Жозе Моргаду на своей странице в Х.

Медведев стал единственным российским теннисистом, кто оказался в числе сеяных на Олимпиаде в Париже (посев предназначен для разведения в турнирной сетке наиболее сильных игроков, чтобы они на пересекались на ранних стадиях). В мужском турнире среди россиян также выступят Павел Котов и Роман Сафиуллин.

Также теннисистка из России Диана Шнайдер получила 16-й номер посева. В женской сетке сыграют Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Елена Веснина.

Первые номера посева получили итальянец Янник Синнер и полячка Ига Свентек.

Жеребьевка сеток состоится 25 июля. Соревнования по теннису на Олимпиаде-2024 пройдут с 27 июля по 4 августа на кортах комплекса «Ролан Гаррос» в Париже.