Российские судьи по спортивной борьбе отказались участвовать в Олимпиаде
Российские судьи по спортивной борьбе отказались от поездки на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом «Матч ТВ» сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
Российские арбитры получили максимальную квоту на Олимпиаду — три представителя. В Париж должны были отправиться Норавард Арустамян, Сергей Коваленко и Алексей Базулин.
«Судьи отказались от поездки на Олимпиаду. У них есть личные обстоятельства, по которым они не могут выехать в это время. У них нет возможности», — сказал Мамиашвили.
Не выступят в Париже и российские борцы. Несмотря на то что МОК допустил на Игры десять борцов, исполком ФСБР принял решение никого не отправлять на Олимпиаду 2024 года. В ФСБР отметили, что не принимают «неспортивный принцип отбора, которым руководствовался МОК, формируя список допущенных атлетов, цель которого — подорвать принцип единства российской команды».
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на ней в нейтральном статусе.
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