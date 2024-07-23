Российские судьи по спортивной борьбе отказались участвовать в Олимпиаде

Российские судьи по спортивной борьбе отказались от поездки на Олимпиаду

В Париж должны были отправиться Норавард Арустамян, Сергей Коваленко и Алексей Базулин. Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что судьи отказались от поездки по личным обстоятельствам

Михаил Мамиашвили (Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press)

Российские судьи по спортивной борьбе отказались от поездки на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом «Матч ТВ» сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Российские арбитры получили максимальную квоту на Олимпиаду — три представителя. В Париж должны были отправиться Норавард Арустамян, Сергей Коваленко и Алексей Базулин.

«Судьи отказались от поездки на Олимпиаду. У них есть личные обстоятельства, по которым они не могут выехать в это время. У них нет возможности», — сказал Мамиашвили.

Не выступят в Париже и российские борцы. Несмотря на то что МОК допустил на Игры десять борцов, исполком ФСБР принял решение никого не отправлять на Олимпиаду 2024 года. В ФСБР отметили, что не принимают «неспортивный принцип отбора, которым руководствовался МОК, формируя список допущенных атлетов, цель которого — подорвать принцип единства российской команды».

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступят на ней в нейтральном статусе.