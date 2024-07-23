Овечкин рассказал о подарке Путина на свадьбу
Хоккеист Александр Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова рассказал, какой подарок ему на свадьбу сделал президент России Владимир Путин.
«Это был сервиз. Очень красивый. Волнительный момент был, когда он позвонил», — сказал Овечкин.
Свадьба Овечкина и Анастасии Шубской состоялась в 2017 году.
38-летний Овечкин является капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», одним из лучших бомбардиров в истории лиги, трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.
В 2017 году, за год до президентских выборов в России, Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team, участниками которого стали многие известные спортсмены.
В Госдуме хотят ограничить медицинские блоги
Кто из президентов США и по какой причине отказывался от участия в выборах Инфографика
Илон Маск заявил, что его заставили разрешить своему сыну смену пола
Суд отменил приговор первому арестованному за фейках об армии
В Казахстане этапировали в колонию осужденного за убийство жены экс-министра Бишимбаева
Госдума приняла закон о наказании до двух лет за пропаганду наркотиков
Теннисист Энди Маррей завершит карьеру после Олимпийских игр
Сбер зафиксировал рост интереса к акциям
Вышел третий сезон исторического сериала «Викинги: Вальхалла»
Исследователи назвали причины сокращения потребления вина
В Госдуме предложили изменить порядок взыскания долгов за ЖКХ