Овечкин рассказал, что Путин подарил ему на свадьбу красивый сервиз

Овечкин рассказал о подарке Путина на свадьбу

Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» сказал, что президент России в 2017 году подарил ему на свадьбу красивый сервиз

Александр Овечкин и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Хоккеист Александр Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова рассказал, какой подарок ему на свадьбу сделал президент России Владимир Путин.

«Это был сервиз. Очень красивый. Волнительный момент был, когда он позвонил», — сказал Овечкин.

Свадьба Овечкина и Анастасии Шубской состоялась в 2017 году.

38-летний Овечкин является капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», одним из лучших бомбардиров в истории лиги, трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.

В 2017 году, за год до президентских выборов в России, Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team, участниками которого стали многие известные спортсмены.