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Овечкин рассказал о подарке Путина на свадьбу

Овечкин рассказал, что Путин подарил ему на свадьбу красивый сервиз
Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» сказал, что президент России в 2017 году подарил ему на свадьбу красивый сервиз
Александр Овечкин и Владимир Путин
Александр Овечкин и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Хоккеист Александр Овечкин в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова рассказал, какой подарок ему на свадьбу сделал президент России Владимир Путин.

«Это был сервиз. Очень красивый. Волнительный момент был, когда он позвонил», — сказал Овечкин.

Свадьба Овечкина и Анастасии Шубской состоялась в 2017 году.

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Александр Овечкин

38-летний Овечкин является капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», одним из лучших бомбардиров в истории лиги, трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.

В 2017 году, за год до президентских выборов в России, Овечкин объявил о создании общественного движения Putin Team, участниками которого стали многие известные спортсмены.

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Александр Овечкин Владимир Путин
Александр Овечкин фото

Александр Овечкин

хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз»
17 сентября 1985 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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