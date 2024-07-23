Нурмагомедов обошел Емельяненко в рейтинге ESPN лучших бойцов XXI века

Хабиб Нурмагомедов занял в этом рейтинге пятое место, Федор Емельяненко — шестое. На первое место ESPN поставил Джона Джонса

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Телеканал ESPN составил рейтинг десяти лучших бойцов ММА в XXI веке. В него вошли два россиянина — Хабиб Нурмагомедов и Федор Емельяненко.

Нурмагомедов занял в рейтинге пятое место. В его активе 29 побед и ни одного поражения в ММА. Хабиб завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года. Его бой с Конором Макгрегором, прошедший в 2018 году, стал самым кассовым в истории ММА. Свой последний бой россиянин провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.

Емельяненко стал в этом рейтинге шестым. Россиянин — четырехкратный чемпион Pride FC и двукратный чемпион RINGS. Не раз признавался лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории по многочисленным версиям. На его счету 40 побед в 48 поединках (один был признан несостоявшимся). Последний бой провел в феврале 2023 года.

На первое место ESPN поставил бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса. Вторым стал экс-чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер, третьим — бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва.

В топ-10 не вошел экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.