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Нурмагомедов обошел Емельяненко в рейтинге ESPN лучших бойцов XXI века

Хабиб Нурмагомедов и Федор Емельяненко вошли в топ-10 лучших бойцов XXI века
Хабиб Нурмагомедов занял в этом рейтинге пятое место, Федор Емельяненко — шестое. На первое место ESPN поставил Джона Джонса
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Телеканал ESPN составил рейтинг десяти лучших бойцов ММА в XXI веке. В него вошли два россиянина — Хабиб Нурмагомедов и Федор Емельяненко.

Нурмагомедов занял в рейтинге пятое место. В его активе 29 побед и ни одного поражения в ММА. Хабиб завоевал чемпионский титул UFC в легком весе в апреле 2018 года. Его бой с Конором Макгрегором, прошедший в 2018 году, стал самым кассовым в истории ММА. Свой последний бой россиянин провел в октябре 2020 года против Джастина Гэтжи, после чего завершил карьеру.

Емельяненко стал в этом рейтинге шестым. Россиянин — четырехкратный чемпион Pride FC и двукратный чемпион RINGS. Не раз признавался лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории по многочисленным версиям. На его счету 40 побед в 48 поединках (один был признан несостоявшимся). Последний бой провел в феврале 2023 года.

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Федор Емельяненко

На первое место ESPN поставил бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса. Вторым стал экс-чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер, третьим — бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва.

В топ-10 не вошел экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

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Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) Хабиб Нурмагомедов Федор Емельяненко Джон Джонс
Хабиб Нурмагомедов фото

Хабиб Нурмагомедов

20 сентября 1988 года
Федор Емельяненко фото

Федор Емельяненко

боец смешанных единоборств
28 сентября 1976 года
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