Россиянин снялся с боя на турнире UFC из-за аппендицита

Роман Копылов 24 августа должен был провести поединок против бразильца Бруно Феррейры

Роман Копылов (Фото: Luke Hales / Getty Images)

Российский боец UFC Роман Копылов снялся с поединка против бразильца Бруно Феррейры из-за операции по удалению аппендикса. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

«Аппендицит. Роману резко стало плохо, вчера провели операцию», — сказали в команде Копылова.

Бой Копылова и Феррейры должен был состояться 24 августа на турнире UFC Fight Night 243 в Лас-Вегасе.

Копылову 33 года, на его счету 13 побед и три поражения в ММА. В UFC он выступает с 2019 года, дважды получал бонусы за лучшее выступление вечера.