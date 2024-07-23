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Россиянин снялся с боя на турнире UFC из-за аппендицита

Россиянин Роман Копылов снялся с боя на турнире UFC из-за аппендицита
Роман Копылов 24 августа должен был провести поединок против бразильца Бруно Феррейры
Роман Копылов
Роман Копылов (Фото: Luke Hales / Getty Images)

Российский боец UFC Роман Копылов снялся с поединка против бразильца Бруно Феррейры из-за операции по удалению аппендикса. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

«Аппендицит. Роману резко стало плохо, вчера провели операцию», — сказали в команде Копылова.

Бой Копылова и Феррейры должен был состояться 24 августа на турнире UFC Fight Night 243 в Лас-Вегасе.

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Копылову 33 года, на его счету 13 побед и три поражения в ММА. В UFC он выступает с 2019 года, дважды получал бонусы за лучшее выступление вечера.

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Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC
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