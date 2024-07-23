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В киевском «Динамо» отказались пожимать руки игрокам сербского клуба

«Динамо Киев» отказалось от рукопожатий с «Партизаном» из-за поездки в Москву
Украинский клуб упрекнул «Партизан» в том, что сербы участвовали в предсезонном турнире в Москве
Игроки киевского &laquo;Динамо&raquo;
Игроки киевского «Динамо» (Фото: Carlos Rodrigues / Getty Images)

Киевское «Динамо» отказалось от всех традиционных приветственных ритуалов перед матчами с белградским «Партизаном» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер украинского клуба Александр Шовковский.

Причина в том, что «Партизан» в начале июля участвовал в Братском кубке, предсезонном турнире в Москве, в котором сыграл с ЦСКА и «Динамо».

«Мы с огромным, мягко говоря, непониманием восприняли поездку «Партизана» в Москву на товарищеский, «братский» турнир. <...> Особенно учитывая четкое решение УЕФА исключить российские клубы из всех международных соревнований в Европе. Учитывая все вышеупомянутые обстоятельства, мы вынуждены отказаться от всех официальных мероприятий. Наша позиция базируется исключительно на действиях «Партизана», — сказал Шовковский.

«Динамо» проиграло «Партизану» в первом матче Братского кубка, ведя 2:0
Спорт
Фото:телеграм-канал ФК «Динамо»

Перед матчами клубы традиционно меняются вымпелами, делают совместные фото, пожимают друг другу руки.

Киевское «Динамо» сыграет с «Партизаном» во втором отборочном раунде Лиги чемпионов 23 июля в Люблине (Польша) и 31 июля в Белграде.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Лига Чемпионов Динамо Киев ФК Партизан Белград рукопожатие
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