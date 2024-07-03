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«Динамо» проиграло «Партизану» в первом матче Братского кубка, ведя 2:0

«Динамо» проиграло сербскому «Партизану» в матче Братского кубка, ведя 2:0
«Бело-голубые» выигрывали в два мяча до 86-й минуты, но дважды пропустили в концовке, а затем проиграли в серии пенальти
Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»
Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»

Футболисты московского «Динамо» проиграли сербскому «Партизану» в серии пенальти в матче BetBoom Братского кубка.

Основное время завершилось со счетом 2:2. В составе «Динамо» голы забили Иван Лепский (76-я минута) и Вячеслав Грулев (86). У «Партизана» отличились Неманья Николич (88) и Александар Шчекич (90+1).

В серии пенальти «Партизан» победил со счетом 4:2.

Первые несколько минут матча в составе «Динамо» отыграли ветераны клуба Йован Танасиевич и Руслан Пименов.

В турнире, который проходит в Москве, также принимают участие сербский ОФК и московский ЦСКА.

В следующем матче турнира ЦСКА 4 июля сыграет с ОФК.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля. «Динамо» в первом туре сыграет дома с воронежским «Факелом».

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