УЕФА исключил украинский клуб из Лиги конференций

Апелляционный комитет УЕФА присудил «Днепру‑1» два технических поражения в связи с тем, что он не сможет провести две игры. Украинский клуб находится на грани банкротства

Фото: Harold Cunningham / Getty Images

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил украинский «Днепр‑1» из Лиги конференций сезона 2024/25. Об этом сообщает пресс‑служба УЕФА.

Апелляционный комитет присудил «Днепру‑1» два технических поражения в матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций с венгерским клубом «Академия Пушкаша». Украинский клуб наказан из-за того, что не сможет провести назначенные на 25 июля и 1 августа игры.

Венгерская «Академия Пушкаша» прошла в следующий раунд квалификации без борьбы.

Ранее украинские СМИ сообщали, что днепропетровский клуб находится на грани банкротства. Украинская премьер-лига сообщила, что представители клубов приняли решение удовлетворить просьбу «Днепра-1» и вывести его из числа участников чемпионата.

«Днепр-1» был основан в 2015 году. Лучшим достижением клуба является второе место в УПЛ и выход в раунд плей-офф Лиги конференций в сезоне 2022/23. В прошедшем сезоне чемпионата Украины клуб занял четвертое место.