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Евро-2024 ,  
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УЕФА назвал самые обруганные в соцсетях сборные на Евро-2024

УЕФА: сборные Бельгии, Нидерландов, Англии и Франции чаще других ругали на Евро
Сюжет
Евро-2024
На групповом этапе Евро было выявлено более 9 тыс. оскорблений в четырех соцсетях, большинство было удалено. В финале Евро больше всего ругали сборную Англии
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн (слева)
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн (слева) (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Сборные Бельгии, Нидерландов, Англии и Франции чаще других становились мишенями для оскорблений в социальных сетях во время чемпионата Европы по футболу, сообщается на сайте УЕФА.

Специальной программой мониторинга в соцсетях Facebook, Instagram (обе принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), TikTok и X были охвачены 696 аккаунтов сборных, тренеров, игроков и судей.

На групповом этапе для рассмотрения было отмечено 9142 поста на 20 языках. По 91% оскорбительных сообщений соцсетями были приняты меры.

Большая часть оскорблений (72,5%) была адресована игрокам, еще 15,5% — тренерам. Из выявленных сообщений 5% были расистскими, еще 2,5% — гомофобными.

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Во время финала Евро между Англией и Испанией было выявлено 427 оскорбительных постов, большая часть негатива досталась англичанам.

Чемпионом Европы стала сборная Испании, которая победила Англию со счетом 2:1.

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Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 УЕФА
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