УЕФА назвал самые обруганные в соцсетях сборные на Евро-2024
Сборные Бельгии, Нидерландов, Англии и Франции чаще других становились мишенями для оскорблений в социальных сетях во время чемпионата Европы по футболу, сообщается на сайте УЕФА.
Специальной программой мониторинга в соцсетях Facebook, Instagram (обе принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), TikTok и X были охвачены 696 аккаунтов сборных, тренеров, игроков и судей.
На групповом этапе для рассмотрения было отмечено 9142 поста на 20 языках. По 91% оскорбительных сообщений соцсетями были приняты меры.
Большая часть оскорблений (72,5%) была адресована игрокам, еще 15,5% — тренерам. Из выявленных сообщений 5% были расистскими, еще 2,5% — гомофобными.
Во время финала Евро между Англией и Испанией было выявлено 427 оскорбительных постов, большая часть негатива досталась англичанам.
Чемпионом Европы стала сборная Испании, которая победила Англию со счетом 2:1.