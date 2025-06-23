Медведев вернулся в топ-10 рейтинга спустя 1,5 месяца
Россиянин Даниил Медведев поднялся с 11-го на 9-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который опубликован на сайте организации.
Медведев на минувшей неделе впервые за 15 месяцев дошел до финала турнира. Случилось это в немецком Галле, где он проиграл Александру Бублику (Казахстана).
Медведев был единственным теннисистом в топ-30 без финалов на протяжении 15 месяцев. В предыдущий раз он побеждал на турнире ATP в Риме в мае 2023 года, а в финале играл в американском Индиан-Уэллсе в марте 2024-го.
Из-за неудач Медведев в начале мая оказался вне топ-10 рейтинга. В этот же день первую десятку покинул Андрей Рублев, в связи с чем впервые с 2019 года Россия потеряла представительство в топ-10.
Первая тройка рейтинга ATP не изменилась: лидирует итальянец Янник Синнер, следом расположились испанец Карлос Алькарас и Александр Зверев (Германия).
Из россиян Андрей Рублев занимает 14-е место, Карен Хачанов — 19-е, Роман Сафиуллин -75-е.
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