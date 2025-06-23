Медведев вернулся в топ-10 рейтинга спустя 1,5 месяца

На минувшей неделе Медведев впервые за 15 месяцев дошел до финала турнира в немецком Галле, где он проиграл Александру Бублику (Казахстан)

Российский теннисист Даниил Медведев (Фото: Thomas F. Starke / Getty Images)

Россиянин Даниил Медведев поднялся с 11-го на 9-е место в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который опубликован на сайте организации.

Медведев на минувшей неделе впервые за 15 месяцев дошел до финала турнира. Случилось это в немецком Галле, где он проиграл Александру Бублику (Казахстана).

Медведев был единственным теннисистом в топ-30 без финалов на протяжении 15 месяцев. В предыдущий раз он побеждал на турнире ATP в Риме в мае 2023 года, а в финале играл в американском Индиан-Уэллсе в марте 2024-го.

Из-за неудач Медведев в начале мая оказался вне топ-10 рейтинга. В этот же день первую десятку покинул Андрей Рублев, в связи с чем впервые с 2019 года Россия потеряла представительство в топ-10.

Первая тройка рейтинга ATP не изменилась: лидирует итальянец Янник Синнер, следом расположились испанец Карлос Алькарас и Александр Зверев (Германия).

Из россиян Андрей Рублев занимает 14-е место, Карен Хачанов — 19-е, Роман Сафиуллин -75-е.