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Спорт ,  
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Даниил Медведев проиграл Бублику первый финал за 15 месяцев

Даниил Медведев проиграл Бублику в финале крупного турнира в Галле
В финале турнира в Галле Медведев играл против бывшего российского теннисиста Бублика и уступил в двух сетах — 3:6, 6:7 (4:7). Медведев уступил Бублику впервые за семь матчей
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: dpa / Global Look Presss)

Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл в финале турнира ATP 500 в немецком Галле с призовым фондом более €2,5 млн.

Россиянин уступил казахстанскому теннисисту Александру Бублику (45-й в рейтинге) со счетом 3:6, 6:7 (4:7).

Все шесть предыдущих матчей против Бублика Медведев выиграл.

Бублик выиграл пятый трофей в карьере и первый в этом году. В 1/8 финала турнира Бублик неожиданно победил первую ракетку мира Янника Синнера.

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Даниил Медведев

В предыдущий раз Медведев побеждал на турнире ATP в Риме в мае 2023 года, а в финале играл в американском Индиан-Уэллсе в марте 2024-го.

Бублик получит за победу на турнире 500 очков и более €470 тыс. призовых, Медведев за выход в финал — 330 очков и более €250 тыс.

В новой версии рейтинга ATP Медведев будет девятым, Бублик — 30-м.

Бублик — уроженец Гатчины (Ленинградская область), играл за Россию до 2016 года.

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Анна Сатдинова
теннис ATP Даниил Медведев Александр Бублик
Даниил Медведев фото
Даниил Медведев
спортсмен, теннисист
11 февраля 1996 года
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