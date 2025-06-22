Даниил Медведев проиграл Бублику первый финал за 15 месяцев
Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл в финале турнира ATP 500 в немецком Галле с призовым фондом более €2,5 млн.
Россиянин уступил казахстанскому теннисисту Александру Бублику (45-й в рейтинге) со счетом 3:6, 6:7 (4:7).
Все шесть предыдущих матчей против Бублика Медведев выиграл.
Бублик выиграл пятый трофей в карьере и первый в этом году. В 1/8 финала турнира Бублик неожиданно победил первую ракетку мира Янника Синнера.
В предыдущий раз Медведев побеждал на турнире ATP в Риме в мае 2023 года, а в финале играл в американском Индиан-Уэллсе в марте 2024-го.
Бублик получит за победу на турнире 500 очков и более €470 тыс. призовых, Медведев за выход в финал — 330 очков и более €250 тыс.
В новой версии рейтинга ATP Медведев будет девятым, Бублик — 30-м.
Бублик — уроженец Гатчины (Ленинградская область), играл за Россию до 2016 года.
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